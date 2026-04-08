Jakarta (Lampost.co) – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) resmi menggandeng Google untuk menghadirkan akses Google Gemini AI bagi pelanggan IM3 dan Tri. Kolaborasi itu membuka peluang baru bagi pengguna untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara praktis melalui paket data.

Program itu sebelumnya tersedia terbatas sejak Februari melalui aplikasi myIM3 dan BIMA+. Kini, Indosat memperluas akses tersebut ke seluruh pelanggan dalam waktu dekat.

Indosat menghadirkan solusi baru dengan menggabungkan layanan AI ke dalam paket internet. Pelanggan tidak perlu lagi berlangganan layanan AI secara terpisah.

Menurut Bilal Kazmi, langkah itu memudahkan pengguna dalam memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan satu paket, pengguna langsung mendapat akses ke Google Gemini AI Plus tanpa proses tambahan. “Kini pelanggan IM3 dan Tri bisa lebih mudah memanfaatkan AI untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pekerjaan hingga membuat konten,” ujarnya.

Paket IM3 dan Tri dengan Bonus Gemini AI Plus

Indosat menawarkan dua pilihan paket unggulan yang terintegrasi dengan Google Gemini:

Paket IM3 SATSPAM+

Kuota 150GB selama 28 hari

Harga Rp150.000

Akses Google Gemini AI Plus hingga 6 bulan

Bonus layanan telepon, SMS, dan streaming premium

Paket Tri Happy

Kuota 65GB selama 28 hari

Harga Rp100.000

Akses Google Gemini AI Plus hingga 6 bulan

Bonus telepon, SMS, Vidio Premium, dan proteksi anti spam

Seluruh paket itu dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas pengguna.

Fitur Gemini Bantu Tugas, Kerja, dan Konten

Google Gemini hadir sebagai asisten AI untuk berbagai kebutuhan. Salah satu fitur unggulannya adalah Deep Research. Fitur itu membantu pengguna mencari informasi, merangkum materi, dan mengembangkan ide lebih cepat.

Selain itu, Gemini terhubung langsung dengan layanan Google seperti Gmail, Drive, dan Photos. Integrasi itu membuat aktivitas digital menjadi lebih efisien. Pengguna juga mendapatkan bonus 200GB Google Cloud Storage untuk menyimpan dokumen, foto, dan video.

Kolaborasi Pertama di Indonesia

Rohan Tiwary dari Google APAC menyebut kerja sama itu sebagai langkah penting dalam memperluas akses AI. Ia menegaskan Gemini terancang sebagai asisten yang personal, proaktif, dan mudah digunakan.

Kolaborasi itu menjadi yang pertama di Indonesia dalam menghadirkan bundling AI langsung ke paket operator.

Dorong Produktivitas di Era Digital

Indosat ingin menghadirkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perusahaan tidak hanya fokus pada konektivitas, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi.

Program itu menjadi bagian dari inisiatif LebihBaikIndosat untuk mendukung aktivitas digital masyarakat. Dengan hadirnya Google Gemini, pengguna kini bisa belajar, bekerja, dan berkarya dengan lebih cepat dan efisien.