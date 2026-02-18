Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar hardware gaming di awal tahun 2026 kembali memanas dengan kehadiran Philips Evnia 27M2N6501L. Monitor terbaru dari lini Evnia 6000 Series ini menjadi perbincangan hangat lantaran berani menawarkan teknologi panel premium QD-OLED dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan kompetitor di kelasnya.

Visual Mewah dengan Teknologi QD-OLED Generasi Ketiga

Philips Evnia 27M2N6501L mengusung layar berukuran 27 inci (tepatnya 26,5 inci) dengan resolusi Quad HD atau 2560 x 1440 piksel. Keunggulan utamanya terletak pada penggunaan panel QD-OLED (Quantum Dot OLED) generasi ketiga dari Samsung Display. Teknologi ini menjanjikan warna yang jauh lebih hidup, cakupan gamut warna DCI-P3 hingga 99 persen, serta kontras yang hampir tak terbatas.

Berbeda dengan panel LCD konvensional, setiap piksel pada Evnia 27M2N6501L dapat memancarkan cahaya sendiri, menghasilkan warna hitam yang benar-benar pekat (True Black) dan kualitas gambar yang sangat tajam, baik untuk gaming kompetitif maupun menikmati konten multimedia berkualitas tinggi.

Performa Tanpa Kompromi: 240Hz dan 0,03ms

Bagi para atlet esport dan gamer hardcore, kecepatan adalah segalanya. Monitor ini menjawab tantangan tersebut dengan refresh rate mencapai 240Hz dan waktu respons GtG (Grey to Grey) yang sangat instan, yakni 0,03ms. Angka ini memastikan tidak ada efek ghosting atau blur saat pergerakan cepat dalam game FPS (First Person Shooter) atau balapan.

Selain itu, monitor ini sudah mendukung kompatibilitas NVIDIA G-Sync untuk meminimalisir tearing pada layar. Untuk urusan konektivitas, Philips menyematkan dua port HDMI 2.1 yang memungkinkan pengguna konsol generasi terbaru seperti PS5 Pro atau Xbox Series X untuk menikmati performa maksimal hingga 120Hz/144Hz pada resolusi tinggi.

Fitur Ambiglow AI dan Desain Estetik

Salah satu ciri khas yang tetap dipertahankan adalah teknologi Ambiglow. Pada model 2026 ini, fitur Ambiglow telah ditingkatkan dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) yang mampu menganalisis konten di layar secara lebih akurat untuk memproyeksikan cahaya ke dinding di belakang monitor. Hal ini menciptakan atmosfer permainan yang jauh lebih imersif dan mengurangi kelelahan mata.

Dari sisi desain, Philips Evnia 27M2N6501L tampil elegan dengan dominasi warna perak dan putih metalik. Stand monitor yang ergonomis (SmartErgoBase) memungkinkan pengguna mengatur ketinggian, kemiringan, hingga memutar layar ke posisi portrait (pivot) sesuai kenyamanan.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia 2026

Hadir sebagai solusi “OLED untuk semua orang”, harga Philips Evnia 27M2N6501L sangat kompetitif. Di pasar global, harga monitor ini di kisaran 399 Poundsterling atau sekitar Rp8 jutaan (estimasi harga Indonesia setelah pajak). Harga ini sangat agresif mengingat kualitas panel QD-OLED biasanya seharga di atas Rp12 juta pada tahun-tahun sebelumnya.

Bagi Anda yang berencana melakukan upgrade setup gaming di tahun 2026, monitor ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mendapatkan visual kelas sultan tanpa harus menguras kantong terlalu dalam.

Spesifikasi Kunci Philips Evnia 27M2N6501L:

– Panel: 3rd Gen QD-OLED

– Resolusi: 2560 x 1440 (QHD)

– Refresh Rate: 240Hz

– Response Time: 0,03ms (GtG)

– Kecerahan: 400 nits (HDR Peak)

– Fitur Khusus: AI-Enhanced Ambiglow, Stark ShadowBoost, HDMI 2.1

– Garansi: 3 Tahun (Termasuk perlindungan OLED Burn-in)