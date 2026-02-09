Bandar Lampung (Lampost.co) — Poco kembali membuat pasar kelas menengah panas. Poco X7 Pro 5G resmi meluncur di Indonesia pada 25 Februari 2025. Smartphone itu langsung mencuri perhatian berkat performa ekstrem dan harga agresif.

Poco merancang perangkat itu untuk pengguna berat. Gamer, kreator, hingga multitasker aktif menjadi target utama. Filosofi “power for the hardcore” terasa kuat sejak pertama penggunaan.

Menariknya, Poco tetap menjaga harga agar tetap rasional. Kombinasi spesifikasi flagship dan banderol kompetitif menjadi senjata utama Poco X7 Pro 5G.

Spesifikasi Poco X7 Pro 5G

Performa Kencang dengan Dimensity 8400-Ultra

Poco X7 Pro 5G mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra fabrikasi 4nm. Chipset itu fokus pada performa tinggi dan efisiensi daya.

Prosesor tersebut mampu mencetak skor AnTuTu hingga 1,7 juta poin. Angka itu menempatkannya di jajaran HP tercepat kelas menengah.

Gim berat berjalan stabil. Multitasking terasa mulus. Suhu perangkat tetap terjaga saat penggunaan intens.

Poco juga menyematkan WildBoost Optimization 3.0. Fitur itu menjaga frame rate tetap stabil saat gaming panjang.

Layar AMOLED 1.5K yang Tajam dan Terang

Bagian visual menjadi nilai jual utama. Poco X7 Pro 5G membawa layar CrystalRes AMOLED 6,67 inci.

Resolusi 1.5K menghadirkan detail tajam. Refresh rate 120Hz membuat animasi terasa sangat halus.

Layar itu mendukung Dolby Vision dan HDR10+. Kecerahan puncak mencapai 3200 nits. Konten tetap jelas di bawah sinar matahari. Perlindungan Gorilla Glass 7i juga membantu layar tetap aman dari goresan harian.

Baterai 6000 mAh, Tahan Seharian Lebih

Poco menyematkan baterai besar berkapasitas 6000 mAh. Daya tahan menjadi salah satu keunggulan utama.

Pemakaian aktif seharian tidak menjadi masalah. Gaming panjang dan streaming tetap aman tanpa panik low battery.

Pengisian daya mengandalkan teknologi 90W HyperCharge. Baterai dapat terisi penuh sekitar 42 menit.

Kamera 50 MP dengan OIS untuk Hasil Stabil

Sektor kamera juga mendapat peningkatan signifikan. Poco X7 Pro 5G mengusung kamera utama 50 MP.

Sensor itu memiliki Optical Image Stabilization. Foto tetap tajam dalam kondisi minim cahaya.

Perekaman video mendukung resolusi 4K 60fps. Hasil video terlihat stabil dan detail.

Kamera ultrawide 8 MP melengkapi kebutuhan fotografi harian. Kamera depan 20 MP cocok untuk selfie dan video call.

Desain Premium dan Tahan Air IP68/IP69

Poco X7 Pro 5G tampil dengan desain modern dan solid. Pilihan material kulit vegan memberi kesan premium.

Perangkat itu mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69. Perlindungan itu jarang hadir di kelas harganya.

Ponsel tetap aman dari debu dan cipratan air. Penggunaan luar ruang terasa lebih tenang.

Sistem Operasi dan Memori Super Cepat

Poco X7 Pro 5G menjalankan Xiaomi HyperOS 2 berbasis Android 15. Antarmuka terasa ringan dan responsif. RAM menggunakan teknologi LPDDR5X.

Penyimpanan internal memakai UFS 4.0.

Aplikasi terbuka cepat. Transfer data berlangsung singkat. Pengalaman multitasking terasa konsisten.

Ringkasan Spesifikasi Utama Poco X7 Pro 5G

Chipset: MediaTek Dimensity 8400-Ultra 4nm

Layar: 6,67 inci AMOLED 1.5K 120Hz

Kamera belakang: 50 MP OIS + 8 MP ultrawide

Kamera depan: 20 MP

Baterai: 6000 mAh

Pengisian daya: 90W HyperCharge

Sistem operasi: Android 15, Xiaomi HyperOS 2

Ketahanan: IP68 dan IP69

Harga Poco X7 Pro 5G di Indonesia

Poco X7 Pro 5G tersedia dalam beberapa varian memori. Varian tertinggi menjadi pilihan utama pengguna power user.

Varian 12 GB RAM dan 512 GB penyimpanan memiliki harga Rp 4.999.000. Harga itu merujuk situs resmi per Februari 2026.

Di pasar, harga bisa bervariasi tergantung promo. Varian 8 GB RAM dijual mulai Rp 4 jutaan.

Pilihan warna meliputi Black Yellow, White, Green, dan Red edisi Iron Man.

Ketersediaan di Pasar Indonesia

Poco X7 Pro 5G tersedia secara resmi di Indonesia. Konsumen bisa membelinya melalui kanal online dan offline.

Pembelian tersedia di Xiaomi Store, Poco Store, serta marketplace besar. Promo bundling sering muncul pada periode tertentu.