Bandar Lampung (Lampost.co) — Komunitas gim global tengah berada dalam puncak antusiasme menjelang perayaan Pokemon Day pada 27 Februari 2026 mendatang. Tahun ini menjadi sangat spesial karena menandai tepat tiga dekade sejak waralaba monster saku ini pertama kali menyapa dunia pada 1996. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Game Freak telah menyiapkan kado istimewa berupa kembalinya seri klasik Pokemon FireRed dan LeafGreen.

Nostalgia Kanto di Konsol Modern Bocoran yang beredar di kalangan “insider” industri gim menunjukkan adanya aktivitas pembaruan pada database layanan langganan Nintendo. Kuat dugaan bahwa Pokemon FireRed dan LeafGreen, yang aslinya dirilis untuk Game Boy Advance, akan segera hadir di platform Nintendo Switch Online (NSO) Expansion Pack atau bahkan mendapatkan versi “HD Port” khusus untuk merayakan ulang tahun ke-30 ini. Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat region Kanto selalu memiliki tempat spesial di hati para pemain veteran. Jika benar terjadi, ini akan menjadi kali pertama seri remake generasi pertama tersebut dapat dimainkan secara legal di perangkat modern dengan fitur tambahan seperti resolusi tinggi dan kemampuan bertarung secara daring (online battle).

Game Freak Siapkan Proyek Ambisius Selain kabar rilisnya seri klasik, perhatian utama tertuju pada pengumuman akbar yang tengah disiapkan oleh Game Freak. Setelah kesuksesan beberapa judul terakhir, pengembang asal Jepang ini dirumorkan akan memperkenalkan “Generasi ke-10” yang menjadi tonggak baru dalam sejarah Pokemon. Beberapa analis memprediksi bahwa Game Freak tidak hanya akan mengumumkan gim baru. Tetapi juga sebuah evolusi dalam mekanik permainan yang lebih imersif. Mengingat tahun 2026 adalah tahun perayaan besar, spekulasi mengenai sekuel atau seri “Legends” terbaru juga terus bermunculan. Terutama di berbagai forum diskusi penggemar.

Agenda Pokemon Day 2026 Berdasarkan jadwal rutin, The Pokemon Company dipastikan akan menggelar siaran langsung “Pokemon Presents” pada tanggal 27 Februari. Berikut adalah beberapa poin yang paling dinantikan oleh para pelatih di seluruh dunia: Integrasi Klasik: Kepastian kehadiran Pokemon FireRed, LeafGreen, serta seri dari era Game Boy Color ke layanan streaming Nintendo.

Update Pokemon Unite dan Scarlet/Violet: Event perayaan khusus dengan distribusi Pokemon legendaris langka.

Teaser Generasi Baru: Pengungkapan judul gim utama yang akan menjadi wajah baru Pokemon untuk beberapa tahun ke depan.