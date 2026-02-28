Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi para penggemar monster saku di seluruh dunia. Menutup perayaan Pokémon Day 2026 yang bertepatan dengan peringatan 30 tahun waralaba ini, The Pokémon Company (TPC) secara resmi mengumumkan kehadiran Generasi 10 (Gen 10) bertajuk Pokémon Winds dan Pokémon Waves.

Pengumuman ini disampaikan melalui siaran langsung Pokémon Presents pada Jumat malam, 27 Februari 2026. Dalam trailer perdana berdurasi tiga menit tersebut, TPC mengonfirmasi bahwa seri utama terbaru ini akan dirilis secara global pada tahun 2027 mendatang.

Eksklusif untuk Nintendo Switch 2

Satu hal yang paling menarik perhatian adalah platform perilisannya. Berbeda dengan seri-seri sebelumnya, Pokémon Winds dan Waves akan hadir secara eksklusif untuk konsol generasi terbaru, Nintendo Switch 2. Langkah ini untuk memaksimalkan performa grafis dan kualitas visual yang jauh lebih mumpuni ketimbang konsol pendahulunya.

Trailer tersebut memperlihatkan latar wilayah (region) baru yang terinspirasi dari gugusan kepulauan tropis di Asia Tenggara. Pemain akan disuguhkan dunia open-world yang sangat luas, mencakup hutan hujan yang lebat, pantai pasir putih, hingga eksplorasi bawah laut yang menjadi salah satu fitur utama di seri ini.

Mengenal Tiga Starter Baru

Sebagaimana tradisi setiap generasi baru, TPC memperkenalkan tiga Pokémon pemula (starter) yang akan menemani perjalanan para pelatih. Ketiga Pokémon tersebut adalah:

1. Browt (Grass-type): Seekor Pokémon burung kecil yang menyerupai burung kicau dengan elemen daun yang menyerupai alis tebal. Browt terkenal memiliki kemampuan Overgrow dan karakteristik yang lincah namun sedikit ceroboh.

2. Pombon (Fire-type): Pokémon anjing api yang terinspirasi dari ras Pomeranian. Dengan bulu tebal yang tampak seperti gumpalan api, Pombon nampaknya akan menjadi favorit penggemar karena desainnya yang sangat menggemaskan.

3. Gecqua (Water-type): Seekor gecko atau tokek air dengan tatapan yang tenang dan cerdas. Sebagai tipe air, Gecqua memiliki kemampuan Torrent dan desain tubuh yang sangat aerodinamis untuk berenang cepat.

Antusiasme Komunitas

Sejak pengumuman tersebut berakhir, jagat media sosial seperti X (sebelumnya Twitter) dan Instagram langsung ramai dengan diskusi para penggemar. Perdebatan mengenai siapa starter terbaik di antara Browt, Pombon, dan Gecqua sudah mulai memanas.

Selain pengumuman Gen 10, Pokémon Presents 2026 juga mengungkap beberapa proyek lain. Seperti gim bertema taman bermain Pokémon Pokopia yang rilis Maret 2026. Serta kembalinya seri klasik Pokémon XD: Gale of Darkness di layanan Nintendo Switch Online.

Bagi Anda para pelatih Pokémon, nampaknya tahun 2027 akan menjadi tahun yang sangat layak untuk dinantikan. Tetap pantau lampost.co untuk perkembangan informasi terbaru seputar dunia teknologi dan gim.