Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki pertengahan Maret 2026, industri game global dikejutkan dengan kesuksesan luar biasa dari Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things. Sebulan pasca perilisannya pada 18 Februari 2026, seri terbaru dari Mob Entertainment ini masih kokoh di puncak daftar Global Top Sellers Steam. Hal ini membuktikan bahwa demam horor maskot belum mereda.

Chapter 5 membawa pemain jauh lebih dalam ke pusat laboratorium Playtime Co., sebuah area yang sebelumnya tidak pernah terjamah. Dengan atmosfir yang jauh lebih kelam dibandingkan chapter sebelumnya, Broken Things menjanjikan jawaban atas misteri besar yang menyelimuti pabrik mainan tersebut selama bertahun-tahun.

The Prototype Mengambil Alih Panggung Utama

Setelah sekian lama hanya muncul dalam bentuk potongan tangan atau bayangan, The Prototype (Experiment 1006) akhirnya menjadi pusat antagonis dalam Chapter 5. Pemain kini harus berhadapan langsung dengan sang “Puppetmaster” yang selama ini mengendalikan peristiwa mengerikan di Playtime Co.

Namun, kejutan terbesar bagi para penggemar adalah kembalinya Huggy Wuggy. Ikon dari chapter pertama ini hadir kembali sebagai sistem keamanan (security system) yang brutal. Kali ini, Huggy Wuggy tampil lebih agresif dan cerdas, mengejar pemain di lorong-lorong sempit laboratorium bawah tanah.

Lily Lovebraids: Teror Baru di Meja Teh

Selain wajah-wajah lama, Poppy Playtime Chapter 5 memperkenalkan Lily Lovebraids sebagai antagonis utama baru. Lily digambarkan sebagai boneka penenun dengan desain yang menipu, membawa elemen horor psikologis melalui segmen “Tea Party” yang mematikan. Selain Lily, pemain juga akan diperkenalkan pada kelompok musuh baru seperti Outimals dan Gutter Plushes. Ini menambah variasi ancaman selama permainan.

Fitur Gameplay dan Visual Unreal Engine 5

Mob Entertainment memanfaatkan sepenuhnya teknologi Unreal Engine 5 untuk memberikan detail visual yang memukau sekaligus mencekam. Penggunaan sistem pencahayaan dinamis membuat bayangan di dalam pabrik terasa hidup, meningkatkan ketegangan di setiap sudut ruangan.

Dari sisi gameplay, GrabPack pemain mendapatkan peningkatan modul baru yang memungkinkan manipulasi frekuensi suara untuk mengelabui sensor musuh. Puzzle dalam chapter ini juga dinilai jauh lebih kompleks, menuntut ketelitian pemain dalam memahami mekanisme lab tersembunyi.

Ketersediaan Platform dan Harga

Saat ini, Poppy Playtime Chapter 5: Broken Things sudah tersedia untuk platform PC melalui Steam dan Epic Games Store dengan harga Rp299.000 (atau sekitar $19.99). Bagi pengguna konsol seperti PlayStation 5, Xbox Series X|S, dan Nintendo Switch, pihak pengembang telah mengonfirmasi sesuatu. Mereka menyampaikan bahwa versi konsol dijadwalkan meluncur pada kuartal ketiga tahun 2026.

Rekor Penjualan dan Adaptasi Film

Hingga pekan ketiga Maret 2026, Chapter 5 telah memecahkan rekor penjualan hari pertama terbanyak dalam sejarah franchise Poppy Playtime. Kesuksesan ini juga beriringan dengan kabar perkembangan proyek film live-action Poppy Playtime yang digarap oleh Legendary Entertainment. Kini proyek tersebut dikabarkan telah memasuki tahap pra-produksi akhir.

Bagi Anda yang berani mengungkap kebenaran di balik eksperimen gelap Playtime Co., Chapter 5: Broken Things adalah pintu menuju konfrontasi final yang sudah lama dinantikan.

