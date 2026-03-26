Bandar Lampung (Lampost.co) — Konsol game Sony PlayStation 3 (PS3) selama ini mungkin hanya dipandang sebagai mesin hiburan bagi para gamer di seluruh dunia. Namun, sebuah catatan sejarah teknologi mengungkap sisi lain dari perangkat legendaris ini. Militer Amerika Serikat pernah memanfaatkan ribuan unit PS3 untuk membangun salah satu superkomputer paling berpengaruh di masanya.

Proyek ambisius tersebut dinamakan Condor Cluster. Sistem ini dikembangkan oleh United States Air Force Research Laboratory (AFRL) dengan menyatukan 1.760 unit PlayStation 3. Bukan sekadar eksperimen, infrastruktur ini sempat bertengger di jajaran 33 superkomputer tercepat di dunia. Hal ini membuktikan bahwa teknologi konsumen bisa melampaui fungsi asalnya.

Performa Dahsyat di Balik Mesin Gaming

Berdasarkan laporan teknis yang sempat mengguncang dunia komputasi, Condor Cluster mampu menghasilkan performa hingga 500 triliun operasi floating point per detik (500 TFLOPS). Capaian ini menjadikannya sistem interaktif tercepat di lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada periode operasionalnya.

Infrastruktur raksasa ini ditempatkan di Rome, New York. Pemanfaatannya pun sangat strategis, mulai dari peningkatan kemampuan radar, analisis citra satelit resolusi tinggi, pengenalan pola, hingga riset awal kecerdasan buatan (AI). Hal ini menjadi fondasi teknologi militer modern saat ini.

Efisiensi Biaya yang Drastis

Langkah militer AS memilih PS3 bukan tanpa perhitungan matang. Alasan utamanya adalah efisiensi anggaran. Saat proyek tersebut berjalan, satu unit PS3 dibanderol sekitar USD 400 (setara Rp6,8 juta dengan asumsi kurs 2026). Sementara itu, satu unit server konvensional dengan kemampuan setara bisa mencapai USD 10.000 atau sekitar Rp170 juta.

Dengan total biaya pengadaan sekitar USD 2 juta (sekitar Rp34 miliar), militer AS berhasil memangkas anggaran hingga 90 persen. Hal ini jika dibandingkan dengan membangun sistem menggunakan komponen tradisional. Tak hanya murah, Condor Cluster juga dikenal sangat hemat energi. Ia hanya mengonsumsi 10 persen daya dari superkomputer sekelasnya.

Keunggulan Arsitektur Cell

Kunci keberhasilan proyek ini terletak pada prosesor Cell Broadband Engine yang tertanam di dalam PS3. Arsitektur ini dirancang untuk komputasi paralel yang sangat kuat. Maka, hal itu menjadikannya sangat efektif untuk pengolahan gambar dan simulasi kompleks yang dibutuhkan militer.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua model PS3 bisa digunakan. AFRL secara khusus menggunakan model lama (Fat) yang masih mendukung fitur OtherOS untuk instalasi sistem operasi Linux. Fitur inilah yang kemudian dihilangkan Sony pada versi Slim, yang secara otomatis mengakhiri era penggunaan PS3 sebagai bahan baku superkomputer.

Hingga tahun 2026 ini, Condor Cluster tetap menjadi simbol kreativitas dalam rekayasa perangkat keras. Kasus ini membuktikan bahwa di tangan yang tepat, teknologi komersial dapat dioptimalkan menjadi solusi komputasi canggih untuk kepentingan riset dan pertahanan negara.