Bandar Lampung (Lampost.co) — Arena pertempuran PUBG Mobile kembali diguncang oleh kejutan besar dalam pembaruan versi 4.3 yang resmi meluncur Maret 2026. Menandai perayaan ulang tahun ke-8, Tencent Games menggandeng kreator konten nomor satu dunia, MrBeast, dalam kolaborasi global yang membawa warna baru ke dalam permainan.

Cara Mendapatkan Hoodie MrBeast Gratis

Kehadiran Jimmy Donaldson, atau yang lebih dikenal sebagai MrBeast, bukan sekadar pemanis visual. Kolaborasi ini menghadirkan berbagai konten ikonik yang sangat dinantikan komunitas, termasuk kesempatan bagi seluruh pemain untuk mendapatkan merchandise eksklusif berupa Hoodie MrBeast secara cuma-cuma.

Berdasarkan data teknis update 4.3, pemain bisa mengklaim Hoodie MrBeast permanen. Caranya dengan menyelesaikan misi interaktif yang cukup sederhana.

Pemain hanya perlu masuk ke menu event khusus di dalam game. Setelah itu menonton video terbaru MrBeast melalui tautan internal yang tersedia. Pastikan juga aplikasi sudah diperbarui ke versi terbaru setelah 12 Maret 2026.

Jika dua misi tersebut sudah selesai, tombol klaim akan otomatis aktif. Hoodie dengan aksen biru-pink khas logo Beast akan langsung masuk ke inventaris pemain. Item ini bisa didapatkan secara gratis tanpa menggunakan UC.

Tantangan WOW DASH Berhadiah 100 Ribu Dolar Selain skin gratis, kolaborasi ini membawa tantangan yang sangat identik dengan gaya konten ekstrem MrBeast. Melalui mode World of Wonder (WOW), tersedia event bernama WOW DASH Challenge. Di sini, para pemain ditantang untuk berkompetisi dalam serangkaian mini-game bertema rintangan dan bertahan hidup. Kolaborasi ini juga menghadirkan hadiah besar. Total prize pool yang disiapkan mencapai 100.000 dolar AS. Hadiah tersebut ditujukan bagi pemain yang mampu memuncaki klasemen WOW Map Rankings. Di peta klasik Erangel, pemain juga bisa menemukan brankas (vault) bertema MrBeast. Brankas ini menyimpan berbagai suplai tingkat tinggi. Item tersebut dapat membantu pemain memenangkan pertempuran.

Kemeriahan Ulang Tahun ke-8 dan Kolaborasi Lainnya Update 4.3 tahun 2026 ini tercatat sebagai salah satu pembaruan terbesar dalam sejarah PUBG Mobile. Selain MrBeast, Tencent juga menghadirkan kolaborasi musik bersama band OneRepublic melalui lagu tema berjudul Lean (PUBG Mobile 2026 Theme Song). Bagi penggemar anime, kolaborasi Jujutsu Kaisen juga kembali hadir dengan penambahan karakter baru seperti Suguru Geto dan Ryomen Sukuna. Dari sisi gameplay, mode bertema Evolving Universe kini memperkenalkan sistem spesialisasi skill karakter yang memungkinkan pemain memilih peran seperti Medic, Sharpshooter, atau Stealth Hunter secara lebih spesifik.

Pembaruan versi 4.3 ini sudah dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Dengan berbagai hadiah gratis dan event kompetitif berhadiah besar, Maret 2026 dipastikan menjadi momentum emas bagi para pemain PUBG Mobile di seluruh dunia, termasuk Indonesia.