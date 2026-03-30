Bandar Lampung (Lampost.co)- PUBG Mobile baru saja merilis update V4.3 pada 12 Maret 2026, bertepatan dengan ulang tahun ke-8 game ini. Update ini membawa salah satu pembaruan terbesar di tahun 2026, mulai dari mode baru bernama Evolving Universe hingga beberapa fitur dan item yang membuat permainan semakin menarik.

Mode Evolving Universe menjadi inti dari update ini, hadir di map klasik Erangel. Selain itu, muncul juga senjata baru, item taktis yang inovatif, dan sistem vault yang menawarkan reward eksklusif sesuai dengan spesialisasi yang dapat pemain pilih. Semua elemen baru ini bertujuan menghadirkan dinamika dan strategi baru dalam pertandingan.

Pembaruan Utama di Update V4.3

Update V4.3 menghadirkan sejumlah konten baru dan peningkatan yang cukup signifikan. Mode Evolving Universe di map Erangel menjadi center point dari pembaruan ini. Sebelum memulai pertandingan, pemain kini bisa memilih dari lima spesialisasi yang masing-masing punya keunggulan berbeda.

Mode Evolving Universe dan Spesialisasi

Pada mode ini, setiap pemain memilih satu spesialisasi dari lima pilihan: Detection, Vehicle, Combat, Recon, dan Healing. Misalnya, spesialisasi Detection memberikan kemampuan zona deteksi saat posisi prone, yang berguna untuk mengungkap musuh terdekat.

Vehicle spesialisasi mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan dan mengurangi damage yang diterima kendaraan. Ada juga Combat yang menambah kecepatan gerak setelah menjatuhkan musuh, Recon yang menandai musuh yang kena tembakan agar terlihat tim, dan Healing yang mempercepat revive rekan satu tim.

Setiap spesialisasi bisa diupgrade dari rank C hingga S dengan menyelesaikan objektif dalam game. Upgrade ini meningkatkan efek kemampuan, menambah keuntungan strategis bagi tim yang berhasil mencapai objektif lebih cepat. Sistem ini menciptakan efek “snowball” yang memberi tekanan ekstra saat pertandingan berlangsung.

Senjata dan Item Baru

Salah satu tambahan menarik di V4.3 adalah senjata M1 Garand, senjata semi-otomatis yang efektif untuk pertarungan jarak menengah hingga jarak jauh. Senjata ini dapat ditemukan sebagai loot di map Erangel dan cocok untuk pemain yang suka menembak dengan presisi.

Selain itu, diperkenalkan item taktis baru bernama Energy Shield. Item ini membentuk dinding pelindung yang dapat menahan peluru dan serangan throwables selama durasi tertentu. Namun, pemain yang berada di dalam Energy Shield tidak bisa menyerang musuh di luar. Item ini ideal untuk pemain gunakan untuk bertahan atau merawat rekan dalam situasi genting, bukan untuk serangan agresif.

Fitur lain yang juga baru adalah Floating Thruster, upgrade kendaraan yang memberikan speed boost selama 6 detik dengan recharge 20 detik. Upgrade ini bisa pemain aktifkan kapan saja selama pertandingan untuk menambah kecepatan kendaraan secara strategis.

Sistem Vault dan Hot Drop Zones

Ada juga sistem baru bernama Temporal Vault, yaitu vault tersembunyi di hotspot Hot Drop Zones seperti Pochinki Music District, Hospital, Mylta, dan Mansion. Vault ini menyimpan reward khusus berdasarkan rank spesialisasi. Vault dengan rank S berisi senjata airdrop lengkap dengan amunisi penuh dan perlengkapan level 3, serta cutscene lokasi safe zone berikutnya. Ini memberikan keuntungan besar dari segi informasi bagi tim yang berhasil mengaksesnya.

Map Erangel juga mendapat sejumlah peningkatan di update ini. Dengan desain ulang Spawn Island terdapat efek langit baru, tambahan fasilitas, dan NPC khusus anniversary. Hot Drop Zones jadi lebih menantang dengan loot eksklusif dan keberadaan Temporal Vault yang menambah intensitas pertarungan.

Update V4.3 PUBG Mobile di ulang tahun ke-8 membawa berbagai fitur dan konten baru yang membuka peluang strategi baru. Mode Evolving Universe dengan sistem spesialisasi, senjata dan item baru, serta fasilitas vault eksklusif di Hot Drop Zones menjadikan permainan lebih dinamis dan penuh tantangan.

