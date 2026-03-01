Bandar Lampung (Lampost.co) — Ekosistem gaming global kembali dihebohkan dengan kolaborasi terbaru antara raksasa periferal gaming, Razer, dengan waralaba media terbesar di dunia, Pokémon. Memasuki tahun 2026 yang menandai perayaan 30 tahun perjalanan Pokémon sejak debutnya di Jepang pada 1996, Razer meluncurkan lini produk eksklusif. Produk eksklusif ini mengusung estetika ikonik Pikachu dan para starter legendaris dari wilayah Kanto.

Koleksi spesial ini tidak hanya menonjolkan visual yang mencolok dengan perpaduan warna kuning dan hitam. Namun, koleksi ini juga dibekali dengan teknologi hardware terbaru Razer tahun 2026 untuk menunjang performa para pelatih Pokémon di dunia kompetitif.

Keyboard Razer BlackWidow V4 X: Sentuhan Elektrik Pikachu

Bintang utama dari koleksi ini adalah Razer BlackWidow V4 X Pokémon Edition. Keyboard mekanikal ini hadir dengan sasis berwarna kuning terang yang dihiasi grafis Pikachu serta tiga starter orisinal: Bulbasaur, Charmander, dan Squirtle di bagian frame bawah. Pengguna dapat memilih antara switch Razer Green yang taktil atau switch Yellow yang lebih halus dan senyap.

Untuk menambah kesan eksklusif, tombol-tombol fungsional tertentu memiliki kustomisasi khusus yang menggambarkan elemen listrik Pikachu. Di pasar global, perangkat ini dibanderol dengan harga sekitar 169,99 dolar AS atau setara Rp2,6 jutaan.

Mouse Razer Cobra: Ringan dan Gesit Seperti Quick Attack

Untuk melengkapi setup meja kerja, Razer merilis Mouse Cobra Pokémon Edition. Mouse ini sangat ringan, hanya seberat 58 gram, yang memungkinkan pergerakan sangat cepat layaknya jurus Quick Attack milik Pikachu. Desainnya dominan warna hitam dengan aksen kuning pada tombol klik kiri dan kanan yang menampilkan siluet para starter Kanto.

Mouse ini juga lengkap dengan pencahayaan Razer Chroma RGB yang dapat kamu sesuaikan. Selain itu, pencahayaan ini memberikan efek underglow yang dramatis saat penggunaan di ruangan minim cahaya. Harga ritel untuk mouse ini berada di kisaran 59,99 dolar AS (sekitar Rp900 ribuan).

Headset Razer Kraken V4 X: Imersi Audio di Dunia Pokémon

Sektor audio tidak luput dari sentuhan kolaborasi ini melalui Razer Kraken V4 X Pokémon Edition. Headset kabel ini menggunakan driver Triforce 40mm yang mampu menghasilkan suara jernih dan bass yang dalam. Bagian headband berlapis bahan kulit sintetis berkualitas tinggi dengan cetakan artwork Pokémon yang sangat detail.

Salah satu fitur unggulannya adalah mikrofon HyperClear Cardioid yang dapat pengguna tarik (retractable), memudahkan komunikasi saat bermain game multiplayer atau sekadar streaming. Harga perangkat audio ini sekitar 99,99 dolar AS atau sekitar Rp1,5 jutaan.

Edisi Gengar untuk Penggemar Ghost-Type

Selain edisi Pikachu yang ceria, Razer juga merilis varian Gengar bagi mereka yang menyukai nuansa gelap dan misterius. Varian ini hadir pada lini Razer Kraken Kitty V2 dengan hiasan duri khas Gengar di bagian atas. Mouse pad Razer Gigantus V2 XXL juga menampilkan aura ungu ikonik sang Pokémon hantu.

Seluruh koleksi Razer x Pokémon 30th Anniversary ini tersedia secara terbatas sepanjang tahun 2026 melalui kanal resmi Razer Store dan peritel terpilih. Bagi kolektor dan penggemar berat, kolaborasi ini merupakan bentuk penghormatan terbaik bagi sejarah panjang Pokémon yang telah menemani lintas generasi selama tiga dekade.