Bandar Lampung (Lampost.co) — Resident Evil 4 (RE4) Remake terus membuktikan diri sebagai salah satu mahakarya paling tangguh dari Capcom. Meski telah dirilis hampir tiga tahun lalu, gim yang mengisahkan perjuangan Leon S. Kennedy di pedalaman Spanyol ini tetap menjadi primadona bagi komunitas horor global. Di tengah hiruk-pikuk persiapan peluncuran Resident Evil Requiem (RE9) yang dijadwalkan rilis akhir pekan ini, RE4 Remake kembali mencuri perhatian. Hal ini terjadi berkat berbagai update dan rekor baru.

Pencapaian Penjualan: Menembus Angka 12 Juta Unit

Laporan finansial kuartal pertama Capcom tahun 2026 mengonfirmasi bahwa Resident Evil 4 Remake secara resmi telah melampaui angka penjualan 12,25 juta unit di seluruh dunia. Keberhasilan ini menempatkan RE4 Remake sebagai salah satu judul dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah seri Resident Evil. Selain itu, lonjakan penjualan pada awal tahun ini dipicu oleh peluncuran “30th Anniversary Special Pack”. Paket ini menggabungkan RE4 Remake dengan judul-judul klasik lainnya sebagai bagian dari perayaan tiga dekade seri Resident Evil yang jatuh pada Maret mendatang.

Update Terbaru 2026: Penghapusan Denuvo dan Optimalisasi Bahasa

Pada awal Februari 2026, Capcom merilis patch versi 1.500 yang membawa perubahan teknis signifikan bagi pemain PC. Salah satu poin utama dalam update ini adalah penghapusan sistem keamanan Denuvo DRM. Sistem ini secara historis sering dikeluhkan karena membebani performa CPU. Karena perubahan ini, langkah Capcom disambut baik oleh komunitas modding yang masih sangat aktif mengembangkan konten baru untuk gim ini.

Namun, update ini tidak lepas dari kontroversi. Penggantian Denuvo dengan “Enigma Protector” dilaporkan menyebabkan penurunan performa hingga 20 persen pada beberapa konfigurasi perangkat tertentu. Di samping aspek teknis, Capcom juga menambahkan dukungan sulih suara bahasa Spanyol Amerika Latin (LATAM) dan teks bahasa Polandia. Hal ini memperluas aksesibilitas bagi basis penggemar global yang terus tumbuh.

Jembatan Menuju Resident Evil Requiem

Pentingnya Resident Evil 4 di tahun 2026 tidak hanya terletak pada angka penjualan, tetapi juga perannya sebagai jembatan naratif. Dalam trailer terbaru Resident Evil Requiem yang akan dirilis pada 27 Februari 2026, terlihat jelas bahwa mekanik pertarungan Leon S. Kennedy—termasuk sistem parry pisau dan serangan fisik yang ikonik dari RE4—akan kembali diadaptasi. Mekanik ini akan diperkenalkan dengan penyempurnaan di mesin RE Engine terbaru.

Banyak penggemar melihat Resident Evil 4 Remake sebagai cetak biru bagi masa depan franchise ini. Keseimbangan antara aksi intens dan elemen horor atmosferik yang sempurna di RE4 diharapkan akan menjadi inti dari pengalaman bermain di Resident Evil Requiem. Dalam gim berikutnya, Leon dipastikan akan kembali sebagai salah satu protagonis utama bersama karakter baru, Grace Ashcroft.

Warisan yang Tak Tergoyahkan

Di tahun 2026 ini, Resident Evil 4 bukan sekadar gim lama yang dipoles ulang. Ia adalah standar industri tentang bagaimana sebuah remake seharusnya dibuat. Dengan dukungan platform generasi terbaru seperti PlayStation 5 Pro dan Nintendo Switch 2, kualitas visual RE4 tetap mampu bersaing dengan judul-judul AAA terbaru. Bagi redaksi teknologi, keberlangsungan ekosistem RE4 Remake menunjukkan bahwa kualitas gameplay yang solid akan selalu menemukan pasarnya. Hal ini tetap berlaku tidak peduli berapa banyak judul baru yang bermunculan.