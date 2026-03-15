Bandar Lampung (Lampost.co) — Realme resmi memperkenalkan dua ponsel terbaru dari lini number series di Indonesia. Perusahaan meluncurkan Realme 16 Pro 5G dan Realme 16 Pro+ 5G pada acara yang digelar di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Kedua perangkat tersebut menyasar segmen kelas menengah atas. Realme menghadirkan peningkatan besar pada sektor kamera, layar, dan daya tahan baterai.

Perusahaan juga membawa pendekatan desain yang lebih artistik. Realme ingin memberikan pengalaman visual dan fotografi yang lebih kuat kepada pengguna.

Public Relations Lead Realme Indonesia, Krisva Angnieszca, menjelaskan model tertinggi mengusung desain yang terinspirasi dari alam.

“Realme 16 Pro+ 5G merupakan sebuah masterpiece yang memadukan sentuhan alam yang elegan dan berkarakter,” ujar Krisva saat presentasi produk.

Ia menambahkan desain perangkat tersebut terinspirasi dari lanskap savana. “Kami terinspirasi dari lanskap savana yang luas dan hangat, serta karakter alam yang kuat. Warna savana di musim kemarau secara natural dapat menghadirkan rasa ketenangan saat kita melihatnya,” kata Krisva.

Model tertinggi membawa konsep desain bernama Urban Wild Design. Realme menggandeng desainer industri ternama Naoto Fukasawa dalam proses pengembangannya.

Kolaborasi tersebut menghasilkan tampilan yang minimalis namun tetap elegan. Warna yang digunakan juga mencerminkan nuansa alam yang hangat.

Spesifikasi Realme 16 Pro 5G

Layar dan Performa

Realme 16 Pro 5G menggunakan layar AMOLED datar berukuran 6,78 inci. Panel itu menawarkan resolusi 1272 x 2772 piksel dengan refresh rate 144Hz.

Tingkat kecerahan layar mencapai 6.500 nits. Angka itu menjadikannya salah satu layar paling terang di kelasnya. Layar juga mendukung warna 10-bit sehingga tampilan gambar terlihat lebih kaya.

Untuk performa, perangkat itu menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300-Max. Prosesor tersebut berpadu dengan RAM LPDDR5X sebesar 12GB. Penyimpanan internalnya mencapai 256GB.

Kamera dan Baterai

Realme menempatkan kamera utama 200 MP LumaColor pada perangkat itu. Sensor yang ada adalah Samsung HP5 dengan dukungan stabilisasi OIS.

Kamera lainnya terdiri dari ultrawide 8 MP serta kamera depan 50 MP. Untuk daya tahan, Realme menyematkan baterai besar berkapasitas 7.000 mAh.

Perangkat itu juga mendukung teknologi pengisian cepat 80W. Realme turut menghadirkan fitur berbasis AI seperti AI Light Magician dan AI Instant Clip. Fitur tersebut membantu pengguna mengedit konten dengan lebih cepat.

Spesifikasi Realme 16 Pro+ 5G

Layar Curved dan Chipset Lebih Kuat

Realme 16 Pro+ 5G membawa peningkatan pada sektor layar. Ponsel itu menggunakan layar AMOLED melengkung berukuran 6,8 inci.

Resolusi layar mencapai 1280 x 2800 piksel dengan refresh rate 144Hz. Tingkat kecerahan maksimalnya tetap mencapai 6.500 nits.

Untuk performa, Realme menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 berbasis fabrikasi 4nm. Perangkat itu hadir dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal hingga 512GB.

Kamera Periskop dengan Zoom Hingga 120x

Sektor kamera menjadi daya tarik utama varian Plus. Realme menyematkan kamera utama 200 MP dengan sensor Samsung HP5 dan OIS. Varian itu juga membawa kamera periskop telefoto 50 MP.

Lensa tersebut mendukung optical zoom 3,5x dan digital zoom hingga 120x. Konfigurasi kamera dilengkapi ultrawide 8 MP serta kamera depan 50 MP.

Sistem kamera itu bahkan mendapatkan sertifikasi LumaColor Image dari TÜV Rheinland.

Sistem Operasi dan Fitur AI

Kedua perangkat menjalankan sistem operasi Android 16 yang dilapisi antarmuka Realme UI 7.0. Realme menjanjikan pembaruan sistem operasi hingga lima generasi.

Perusahaan juga menyediakan pembaruan keamanan selama lima tahun. Beberapa fitur Next AI turut hadir pada perangkat ini.

Fitur tersebut mencakup AI Gaming Coach serta integrasi Google Gemini Live untuk mendukung produktivitas.

Harga Realme 16 Pro Series di Indonesia

Realme 16 Pro Series hadir dengan pilihan warna yang elegan. Model standar tersedia dalam warna Orchid Purple dan Pebble Grey. Varian Plus hadir dalam pilihan Master Gold serta Master Grey.

Berikut harga resmi Realme 16 Pro Series di Indonesia.

Realme 16 Pro 5G (12GB/256GB) seharga Rp6.999.000. Harga flash sale menjadi Rp6.699.000.

Realme 16 Pro+ 5G (12GB/512GB) seharga Rp8.999.000. Harga flash sale menjadi Rp8.699.000.

Program flash sale berlangsung pada 13 hingga 19 Maret 2026. Penjualan tersedia melalui berbagai marketplace resmi Realme.

Selama periode promosi, pembeli bisa mendapatkan bonus Limited Premium Gift Box senilai Rp500.000. Realme juga menawarkan fasilitas cicilan 0 persen serta berbagai cashback dari mitra perbankan.