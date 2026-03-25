Bandar Lampung (Lampost.co) — Xiaomi melalui sub-brand Redmi kembali memancing perhatian pasar. Kali ini, Redmi memberi sinyal kehadiran smartphone baru di India. Setelah sukses merilis seri Redmi Note 15 Pro Series pada awal tahun, Redmi kini menyiapkan perangkat anyar dengan konsep berbeda.

Teaser resmi yang beredar menunjukkan peluncuran akan segera terjadi dalam waktu dekat.

Teaser Redmi “Super Hero” Jadi Sorotan

Redmi mengusung slogan unik dalam teaser terbarunya, yaitu “Suit up Your Hero Mode is Coming”. Tagline itu memberi sinyal kuat pada fitur unggulan yang berfokus pada performa tinggi. Banyak pihak menduga perangkat ini akan menyasar pengguna gaming.

Konsep “Hero Mode” kemungkinan menghadirkan peningkatan performa saat bermain game. Fitur itu juga bisa mencakup optimasi grafis dan efisiensi daya. Jika benar, Redmi ingin menghadirkan pengalaman gaming lebih imersif di kelas menengah.

Diduga Masuk Seri Baru Redmi R

Hingga saat ini, Redmi belum mengungkap nama resmi perangkat tersebut. Namun, sejumlah spekulasi menyebutkan ponsel itu akan masuk lini baru.

Banyak pengamat memprediksi Redmi akan menghidupkan kembali seri R. Seri itu sebelumnya sebagai lini dengan fokus performa. Jika rumor itu benar, Redmi akan memperluas portofolio produknya di pasar global.

Bocoran Desain dan Kamera

Dari video teaser, terlihat desain belakang perangkat dengan pendekatan minimalis. Smartphone itu membawa modul kamera dengan dua sensor utama. LED flash terletak di sisi modul tersebut.

Desain itu menunjukkan gaya khas Redmi yang sederhana namun tetap modern. Belum ada detail resmi terkait resolusi kamera atau fitur tambahan lainnya.

Jadwal Peluncuran Segera Diumumkan

Redmi kemungkinan akan segera mengumumkan tanggal peluncuran resmi di India. Informasi lengkap seperti spesifikasi, harga, dan varian kemungkinan akan terungkap dalam beberapa hari ke depan.

Pasar India sering menjadi lokasi debut produk baru Redmi sebelum rilis global.

Update HyperOS 3 Mulai Bergulir

Selain menyiapkan perangkat baru, Xiaomi juga mulai mendistribusikan sistem operasi terbaru, yaitu HyperOS 3. Update itu mulai hadir untuk sejumlah perangkat Redmi dan POCO.

Daftar Perangkat yang Kebagian HyperOS 3

Beberapa perangkat yang mulai menerima pembaruan antara lain:

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15C

POCO C85 5G

POCO X6

POCO X7 Pro

Redmi Pad 2 (WiFi dan Cellular)

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad SE

POCO Pad M1

Update itu membawa peningkatan performa sistem, efisiensi baterai, serta optimalisasi antarmuka.

Strategi Baru Redmi di 2026

Langkah Redmi menghadirkan perangkat dengan konsep “Super Hero” bisa menjadi strategi baru. Brand itu tampak ingin menarik perhatian pengguna muda dan gamer di segmen menengah.

Jika seri R benar-benar kembali, Redmi akan memiliki lebih banyak pilihan produk di berbagai segmen harga. Kini, publik tinggal menunggu kejutan resmi dari Redmi dalam waktu dekat.