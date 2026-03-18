Bandar Lampung (Lampost.co) — Microsoft secara resmi mengumumkan gelombang kedua (Wave 2) untuk layanan Xbox Game Pass pada Maret 2026. Kabar yang paling dinantikan oleh para penggemar horor adalah kembalinya Resident Evil 7: Biohazard ke dalam katalog layanan berlangganan tersebut.

Kembalinya mahakarya Capcom ini menjadi pelengkap bagi para pelanggan Game Pass, setelah sebelumnya Resident Evil Village juga telah bergabung pada awal tahun ini. Penambahan Resident Evil 7 dijadwalkan akan tersedia mulai 31 Maret 2026 untuk platform Cloud, Konsol (Xbox Series X|S), dan PC.

Resident Evil 7 Puncaki Daftar Akhir Maret

Resident Evil 7: Biohazard bukan sekadar gim horor biasa. Gim ini menandai revolusi sudut pandang orang pertama (first-person) dalam seri legendaris tersebut, membawa atmosfer horor yang lebih intim dan mencekam di rumah keluarga Baker. Bagi pelanggan Game Pass Ultimate, Premium, dan PC Game Pass, kehadiran gim ini menjadi kesempatan emas untuk kembali merasakan teror Ethan Winters sebelum beralih ke judul-judul baru lainnya.

Daftar Lengkap Game Pass Maret 2026 (Wave 2)

Selain Resident Evil 7, Microsoft juga memboyong sejumlah judul besar lainnya untuk menutup bulan Maret dengan gemilang. Berikut adalah daftar gim yang akan hadir beserta tanggal rilisnya:

17 Maret: DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Konsol, dan PC) – Tersedia Sekarang.

18 Maret: South of Midnight (Cloud, Konsol, dan PC) – Tersedia Hari Ini.

18 Maret: The Alters (Cloud, Konsol, dan PC) – Tersedia Hari Ini.

19 Maret: Disco Elysium: The Final Cut (Cloud, Konsol, dan PC).

24 Maret: Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Konsol, dan PC).

25 Maret: Absolum (Cloud, Konsol, dan PC).

26 Maret: Nova Roma – Game Preview (PC).

30 Maret: The Long Dark (Cloud, Konsol, dan PC).

31 Maret: Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Konsol, dan PC).

Gim Besar di Bulan April 2026

Microsoft juga memberikan bocoran mengenai apa yang akan hadir di awal April. Salah satu yang paling menonjol adalah Clair Obscur: Expedition 33 yang akan masuk ke tier Premium pada 2 April, diikuti oleh gim RPG klasik Final Fantasy IV pada 7 April 2026.

Kehadiran Like a Dragon: Infinite Wealth pada 24 Maret juga diprediksi akan menyedot banyak pemain, mengingat gim ini merupakan salah satu entri terbesar dari seri Yakuza milik SEGA yang kini bisa dinikmati tanpa biaya tambahan bagi para pelanggan setia.

Gim yang Meninggalkan Layanan

Seiring bertambahnya koleksi baru, beberapa gim juga dijadwalkan akan meninggalkan layanan Xbox Game Pass pada 31 Maret 2026. Para pelanggan disarankan untuk segera menyelesaikan gim berikut sebelum dihapus:

– Peppa Pig World Adventures (Cloud, Konsol, PC)

– Mad Streets (Cloud, Konsol, PC)

Bagi Anda para pemburu diskon, ini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan potongan harga hingga 20 persen jika ingin memiliki gim tersebut secara permanen sebelum masa langganannya habis di akhir bulan.

Pantau terus perkembangan berita teknologi dan gim terbaru di lampost.co untuk informasi terkini seputar dunia digital 2026.