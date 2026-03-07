Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi para pecinta fotografi street dan hitam-putih di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada Januari 2026, Ricoh resmi memperkenalkan varian terbaru dari lini kamera saku legendarisnya, yakni Ricoh GR IV Monochrome. Kamera ini bukan sekadar filter digital, melainkan perangkat dengan sensor yang didedikasikan sepenuhnya untuk menangkap spektrum cahaya tanpa filter warna.

Kehadiran Ricoh GR IV Monochrome ini menjadi jawaban atas tingginya permintaan pasar setelah suksesnya Pentax K-3 III Monochrome di tahun sebelumnya. Dengan desain yang tetap mempertahankan portabilitas khas seri GR, model 2026 ini membawa peningkatan teknologi yang signifikan dibandingkan pendahulunya.

Sensor Dedicated Monochrome 25,74 Megapiksel

Inti dari Ricoh GR IV Monochrome adalah sensor APS-C CMOS back-illuminated dengan resolusi efektif 25,74 megapiksel. Berbeda dengan kamera standar, sensor ini tidak memiliki filter warna (Bayer filter). Keuntungannya adalah setiap piksel menerima informasi cahaya secara langsung, menghasilkan detail gambar yang jauh lebih tajam, gradasi tonal yang lebih kaya, dan noise yang sangat minim pada ISO tinggi.

Didukung oleh GR Engine 7 terbaru, kamera ini mampu mencapai sensitivitas ISO hingga 409.600. Kemampuan ini membuat Ricoh GR IV Monochrome menjadi senjata ampuh untuk pemotretan dalam kondisi cahaya minim atau low-light photography, di mana tekstur “grain” yang dihasilkan menyerupai karakter film hitam-putih klasik.

Fitur Unggulan dan Inovasi 2026

Ricoh menyematkan beberapa inovasi baru yang belum pernah ada di seri sebelumnya:

1. Filter Merah Fisik Terintegrasi: Salah satu fitur paling unik adalah hadirnya filter merah fisik yang bisa diaktifkan melalui tombol fungsi (Fn). Filter ini memungkinkan fotografer memanipulasi kontras langit dan kulit secara instan tanpa perlu memasang aksesoris eksternal.

2. Memori Internal Luas: Mengikuti tren teknologi 2026, Ricoh membenamkan memori internal sebesar 53GB. Kapasitas ini cukup untuk menyimpan ribuan foto format RAW tanpa memerlukan kartu memori tambahan, meski slot kartu microSD tetap tersedia.

3. Dual Shutter System: Selain shutter mekanis tradisional, kamera ini dilengkapi shutter elektronik dengan kecepatan hingga 1/16.000 detik. Ini memudahkan fotografer menggunakan bukaan f/2.8 di bawah terik matahari tanpa bantuan filter ND.

4. Stabilisasi Gambar 5-Axis: Sistem Shake Reduction (SR) pada model ini telah ditingkatkan hingga 6 stop, memastikan hasil bidikan tetap tajam meski menggunakan kecepatan shutter rendah tanpa tripod.

Desain Estetika Minimalis

Secara visual, Ricoh GR IV Monochrome tampil sangat “stealth”. Bodi kamera berbahan magnesium alloy dibalut warna hitam matte sepenuhnya, termasuk logo GR yang diukir dengan finishing semi-gloss hitam. Bahkan lampu indikator power yang biasanya berwarna hijau atau biru, kini diubah menjadi putih netral untuk menjaga estetika monokromatik.

Harga dan Ketersediaan

Berdasarkan rilis resmi per Maret 2026, Ricoh GR IV Monochrome dibanderol dengan harga peluncuran USD 2.199,95 atau sekitar Rp34,5 juta (estimasi kurs). Harga ini memang memiliki premium sebesar 700 dolar dibandingkan varian GR IV standar, mengingat biaya produksi sensor khusus yang lebih tinggi.

Untuk pasar Indonesia, unit diprediksi mulai tersedia di distributor resmi pada kuartal kedua 2026. Bagi para purist yang mengutamakan kedalaman ekspresi hitam-putih dalam genggaman saku, kamera ini merupakan investasi terbaik di tahun 2026.