Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri perangkat gaming di Indonesia kembali diguncang dengan kehadiran salah satu produk paling eksklusif di tahun 2026. ASUS Republic of Gamers (ROG) secara resmi membuka sesi pre-order untuk unit ROG Flow Z13-KJP (GZ302EAC-KOJIPRO). Produk ini merupakan hasil kolaborasi visioner dengan studio gim legendaris, Kojima Productions. Selain itu, perangkat ini disebut-sebut sebagai laptop “gaib” tahun ini karena ketersediaannya yang sangat terbatas.

Lampost.co merangkum rincian spesifikasi dan detail ketersediaan perangkat yang menjadi incaran para kolektor kelas kakap dan penggemar setia Hideo Kojima di tanah air.

Mahakarya Visual Yoji Shinkawa dan Filosofi Ludens

Berbeda dengan versi standar, ROG Flow Z13 edisi Kojima Productions ini merupakan perpaduan antara teknologi mutakhir dan seni kontemporer. Desain sasisnya digarap langsung oleh maestro desain karakter Yoji Shinkawa. Ia adalah sosok di balik estetika ikonik seri Metal Gear dan Death Stranding. Mengusung tema “For Ludens Who Dare”, bodi perangkat ini menggunakan material CNC-milled aluminum dengan aksen karbon fiber. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi ukiran laser yang terinspirasi dari zirah maskot Kojima Productions, Ludens.

Eksklusivitasnya tidak berhenti di desain fisik. Pembeli akan mendapatkan paket bundling premium yang mencakup Exclusive Briefcase, Flight Tag khusus, hingga skin antarmuka (UI) sistem. Semua ini terintegrasi secara eksklusif di dalam software Armoury Crate.

Spesifikasi Monster: Ryzen AI Max+ dan RAM 128GB

Di balik wujudnya yang menyerupai tablet gaming ringkas, ROG Flow Z13-KJP menyimpan kekuatan yang melampaui batas logika perangkat portabel 2026. Berikut adalah spesifikasi kuncinya:

Prosesor: AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 Core, Arsitektur Zen 5 “Strix Halo”).

AMD Ryzen AI Max+ 395 (16 Core, Arsitektur Zen 5 “Strix Halo”). Memori: 128GB LPDDR5X Unified Quad Channel RAM.

128GB LPDDR5X Unified Quad Channel RAM. Grafis: Radeon 8060S (Grafis terintegrasi dengan performa setara GPU diskrit kelas menengah-atas).

Radeon 8060S (Grafis terintegrasi dengan performa setara GPU diskrit kelas menengah-atas). Kemampuan AI: NPU dengan performa hingga 50 TOPS untuk pemrosesan AI lokal.

NPU dengan performa hingga 50 TOPS untuk pemrosesan AI lokal. Layar: 13.4-inci ROG Nebula Display, 2.5K, 180Hz, 500 nits.

Kapasitas RAM sebesar 128GB ini memungkinkan sistem mengalokasikan hingga 96GB sebagai VRAM secara dinamis, sebuah terobosan yang membuat tablet ini sanggup menjalankan Large Language Model (LLM) hingga 70B parameter secara lokal tanpa bantuan cloud.

Harga dan Ketersediaan Terbatas di Indonesia

ASUS Indonesia mengonfirmasi bahwa unit ini hanya tersedia sebanyak 50 unit untuk seluruh pasar Indonesia. Kelangkaan ini menjadikannya salah satu barang koleksi digital dengan nilai investasi tinggi bagi para kolektor.

Harga Resmi: Rp 60.999.000

Masa Pre-Order: Berakhir pada 4 Maret 2026.

Bonus Eksklusif: Kode digital gim Death Stranding 2: On The Beach yang dapat diklaim saat rilis resmi 19 Maret mendatang.

Bagi Anda yang ingin melihat langsung mahakarya ini, ASUS menggelar showcase khusus di Dialogue Art Space, Jakarta Selatan, yang berlangsung mulai 27 Februari hingga 5 Maret 2026. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi para peminat untuk menyaksikan detail sasis hasil tangan Shinkawa sebelum seluruh unit dikirimkan ke tangan pemiliknya mulai 7 Maret 2026.

Langkah ASUS menghadirkan kolaborasi ini di tahun 2026 sekaligus menandai perayaan 20 tahun kepemimpinan ROG di pasar gaming global. Hal ini menegaskan posisi mereka bukan sekadar produsen hardware, melainkan juga pionir budaya gaming modern.