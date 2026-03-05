Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar kartu grafis (GPU) di kuartal pertama tahun 2026 kembali diramaikan oleh manuver terbaru NVIDIA. Berdasarkan bocoran dari leaker ternama, MEGAsizeGPU, NVIDIA tengah menyiapkan SKU terbaru untuk lini entry-level mereka, yakni GeForce RTX 5050 dengan kapasitas memori 9GB. Langkah ini disebut sebagai strategi responsif NVIDIA dalam menghadapi dinamika suplai komponen yang belum stabil di tahun ini.

Kehadiran varian 9GB ini cukup menarik perhatian karena NVIDIA melakukan perubahan arsitektur memori yang tidak lazim untuk kelas 50-series, dengan tujuan tetap meningkatkan performa di tengah keterbatasan lebar jalur data (bus width).

Perbandingan Spesifikasi: 9GB vs 8GB

Perbedaan mendasar antara varian 8GB (standar) dengan varian 9GB terbaru terletak pada jenis modul dan kecepatan memori yang digunakan. Berikut adalah rincian teknisnya:

Varian Lama (8GB):

Kapasitas: 8GB GDDR6 (atau GDDR7 20 Gbps pada beberapa batch awal)

Memory Bus: 128-bit

Kecepatan: 20 Gbps

Total Bandwidth: 320 GB/s

Varian Baru (9GB):

Kapasitas: 9GB GDDR7 (Menggunakan modul 3GB terbaru)

Memory Bus: Turun menjadi 96-bit

Kecepatan: Naik signifikan menjadi 28 Gbps

Total Bandwidth: 336 GB/s

Meskipun lebar bus memori mengecil (dari 128-bit ke 96-bit), penggunaan teknologi GDDR7 dengan kecepatan 28 Gbps berhasil mengompensasi penurunan tersebut. Hasilnya, total bandwidth justru naik sekitar 5 persen lebih kencang, ditambah kapasitas VRAM yang lebih lega 12,5 persen. Hal ini sangat krusial bagi gamer 1080p yang mulai membutuhkan VRAM di atas 8GB untuk menjalankan game-game rilisan terbaru 2026.

Jeroan Blackwell Tetap Konsisten

Dari sisi unit pemrosesan utama, NVIDIA dilaporkan tidak melakukan perubahan besar pada core-nya. RTX 5050 9GB diperkirakan tetap menggunakan GPU GB207 berbasis arsitektur Blackwell dengan 2560 CUDA Cores. Angka ini memang identik dengan seri pendahulunya, namun berkat efisiensi Blackwell, performa per-watt diklaim jauh lebih unggul dengan TDP yang tetap terjaga di angka 130W.

Isu Produksi RTX 5060 dan Penggunaan Die GB205

Selain kabar RTX 5050, industri juga menyoroti masalah produksi pada seri setingkat di atasnya. Kabarnya, stok chip GB206 untuk RTX 5060 sedang mengalami hambatan suplai. Sebagai solusi, NVIDIA dirumorkan akan menggunakan chip GB205 (yang biasanya diperuntukkan bagi RTX 5070) yang dipangkas (cut-down) untuk memproduksi unit RTX 5060 baru.

Kondisi ini memaksa para produsen kartu (AIC) untuk merancang ulang PCB mereka agar sesuai dengan fisik chip GB205 yang lebih besar, namun tetap menggunakan konektor daya 8-pin standar untuk menjaga segmentasi pasar.

Bangkitnya Sang Legenda: RTX 3060 Kembali Diproduksi

Fenomena paling unik di tahun 2026 adalah keputusan NVIDIA untuk melanjutkan atau bahkan memulai kembali produksi GeForce RTX 3060. Hal ini dilakukan demi menutupi kekosongan stok di segmen bawah akibat shortage yang melanda lini entry-level Blackwell seperti RTX 5050 dan 5060.

RTX 3060 tetap menjadi primadona karena kapasitas VRAM 12GB-nya yang masih sangat relevan untuk kebutuhan produktivitas ringan dan gaming menengah di tahun 2026. Dengan harga yang lebih kompetitif, kartu “lawas” ini menjadi penyelamat bagi para rakit PC dengan anggaran terbatas di tengah meroketnya harga komponen memori.

Hingga saat ini, NVIDIA belum memberikan tanggal rilis resmi untuk RTX 5050 varian 9GB ini. Namun, para analis memprediksi kartu ini akan tersedia di pasar global pada pertengahan kuartal kedua 2026.