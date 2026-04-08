Bandar Lampung (Lampost.co) — Ada satu hal yang makin terasa di dunia smartphone: perangkat bukan lagi sekadar alat komunikasi, tapi sudah jadi bagian dari cara orang bekerja, berkarya, dan berinteraksi.

Melihat perubahan itu, Samsung resmi menghadirkan Galaxy A57 5G di Indonesia—smartphone yang mencoba menggabungkan desain tipis, performa tinggi, dan fitur AI dalam satu paket.

Desain Tipis yang Langsung Terasa

Begitu digenggam, hal pertama yang menonjol dari Galaxy A57 5G adalah bentuknya.

Dengan ketebalan hanya 6,9 mm dan bobot sekitar 179 gram, perangkat ini terasa ringan dan nyaman digunakan sehari-hari. Samsung tampaknya ingin menghadirkan pengalaman premium tanpa membuatnya terasa bulky.

Meski ramping, layarnya tetap luas—panel 6,7 inci Super AMOLED+ dengan refresh rate adaptif hingga 120Hz. Hasilnya, tampilan terasa halus, tajam, dan tetap jelas bahkan di kondisi cahaya terang berkat Vision Booster.

AI Jadi Fitur Utama, Bukan Tambahan

Samsung menyematkan konsep Awesome Intelligence di perangkat ini—bukan sekadar gimmick, tapi benar-benar terintegrasi ke penggunaan sehari-hari.

Beberapa fitur yang paling terasa manfaatnya:

Edit foto instan, termasuk hapus objek dan efek blur otomatis

Transkripsi suara jadi teks secara real-time

Pencarian visual langsung dari layar menggunakan teknologi Google

Pilihan asisten AI yang fleksibel sesuai kebutuhan

Dengan pendekatan ini, Samsung mencoba membuat AI terasa lebih praktis, bukan sekadar fitur yang jarang dipakai.

Performa Lebih Stabil untuk Multitasking

Di bagian dapur pacu, Galaxy A57 5G menggunakan chipset Exynos 1680 berbasis fabrikasi 4nm.

Kombinasi ini memberikan peningkatan di berbagai sisi:

Performa CPU dan GPU lebih responsif

Pemrosesan AI lebih cepat

Konsumsi daya lebih efisien

Untuk menjaga suhu tetap stabil, Samsung juga menyematkan sistem pendingin vapor chamber yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya—penting untuk aktivitas berat seperti gaming atau editing.

Kamera dan Ketahanan yang Lebih Matang

Di sektor kamera, Galaxy A57 5G mengandalkan sensor utama 50MP dengan dukungan OIS.

Hasilnya:

Foto lebih stabil

Performa low-light lebih baik

Noise lebih minim di kondisi malam

Selain itu, perangkat ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP68, membuatnya tahan terhadap air dan debu—fitur yang mulai jadi standar di kelas menengah atas.

Dukungan Jangka Panjang

Salah satu nilai tambah yang cukup jarang di kelasnya adalah komitmen update.

Samsung menjanjikan:

Hingga 6 generasi pembaruan sistem operasi

Update keamanan sampai 6 tahun

Ini membuat Galaxy A57 5G terasa lebih “aman” untuk digunakan dalam jangka panjang.

Baterai dan Pengisian Cepat

Untuk daya tahan, perangkat ini dibekali baterai 5.000 mAh.

Didukung pengisian cepat 45W, pengguna bisa mengisi ulang dengan lebih efisien tanpa harus menunggu terlalu lama.

Harga dan Varian di Indonesia

Galaxy A57 5G hadir dalam beberapa pilihan memori dengan rentang harga:

8GB / 128GB → Rp7 jutaan

8GB / 256GB → Rp7 jutaan akhir

12GB / 256GB → Rp8 jutaan

Pilihan warnanya juga cukup beragam, mulai dari navy hingga lilac, menyesuaikan selera pengguna yang ingin tampil lebih personal.

Layak Dibeli atau Tidak?

Galaxy A57 5G menawarkan kombinasi yang cukup lengkap:

Kelebihan:

Desain tipis dan ringan

Fitur AI yang benar-benar terasa

Layar tajam dan halus

Update software panjang

Hal yang Perlu Dipertimbangkan:

Harga sudah masuk area kompetitif

Banyak pesaing kuat di kelas yang sama

Penutup: Smartphone yang Ingin Lebih dari Sekadar “Cukup”

Lewat Galaxy A57 5G, Samsung tampaknya ingin menunjukkan bahwa lini mid-range bisa terasa seperti flagship—setidaknya dari pengalaman penggunaan.

Bukan hanya soal spesifikasi, tapi bagaimana perangkat bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang semakin dinamis.

Dan di titik ini, AI mulai mengambil peran yang semakin penting.