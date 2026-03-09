Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki pekan kedua Maret 2026, jagat teknologi kembali dihebohkan dengan bocoran spesifikasi Samsung Galaxy Oxygen 2026. Meski perhatian publik saat ini masih tertuju pada peluncuran resmi seri Galaxy S26, rumor mengenai lini Oxygen kian menguat sebagai alternatif flagship dengan ketahanan baterai luar biasa.

Samsung Galaxy Oxygen 2026 diposisikan sebagai perangkat “monster” yang menyasar pengguna dengan produktivitas tinggi dan penggemar gaming mobile. Berbeda dengan seri S yang fokus pada estetika dan kamera sinematik, seri Oxygen dikabarkan lebih menonjolkan durabilitas daya dan performa multitasking tanpa batas.

Layar Luas dengan Visual 144Hz Berdasarkan data teknis yang dihimpun Lampost.co dari berbagai sumber industri, perangkat ini mengusung panel layar 6,8 inci dengan resolusi 2K Plus. Keunggulan utamanya terletak pada refresh rate yang mencapai 144Hz, sebuah standar yang biasanya hanya ditemukan pada ponsel gaming kelas berat. Dengan rasio aspek 21:9, pengguna akan mendapatkan pengalaman visual yang lebih imersif saat menonton konten multimedia maupun bekerja dengan banyak jendela aplikasi.

Performa Dapur Pacu dan Memori Di balik kap mesinnya, Samsung Galaxy Oxygen 2026 diperkirakan akan ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 seri terbaru yang telah dioptimalkan untuk efisiensi energi. Sektor memori menjadi daya tarik utama dengan ketersediaan opsi RAM hingga 16GB. Kapasitas penyimpanan internal pun tidak main-main, tersedia varian 256GB dan 512GB yang masih dapat diperluas hingga 1TB melalui slot microSD, fitur yang mulai jarang ditemukan di segmen flagship.

Baterai 6.700 mAh dan Pengisian Super Cepat Ketahanan daya menjadi identitas utama seri Oxygen. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 6.700 mAh, jauh melampaui rata-rata ponsel kelas atas tahun 2026. Untuk mendukung kapasitas jumbo tersebut, Samsung menyematkan teknologi pengisian daya cepat 120W. Teknologi ini diklaim mampu mengisi daya baterai dari 0 hingga 100 persen dalam waktu kurang dari 40 menit.

Kamera Beresolusi Tinggi Meski mengedepankan performa, Samsung tidak melupakan sektor fotografi. Galaxy Oxygen 2026 dibekali sistem tiga kamera belakang dengan lensa utama 108MP, lensa ultra-wide 32MP, dan sensor kedalaman 8MP. Untuk kebutuhan swafoto dan video call, terdapat kamera depan ganda 50MP yang terintegrasi dengan sensor TOF (Time of Flight) untuk hasil bokeh yang lebih presisi dan fitur pengenalan wajah yang lebih aman.