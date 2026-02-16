Bandar Lampung (Lampos.co) — Kabar gembira bagi para pecinta game legendaris Seal Online. Playwith Korea bekerja sama dengan Nexus resmi mengumumkan pembukaan masa pra-registrasi untuk Seal M on CROSS pada Februari 2026. Proyek ambisius ini menandai babak baru dalam waralaba Seal dengan mengusung konsep Single World Build, yang memungkinkan seluruh pemain dari berbagai belahan dunia berada dalam satu ekosistem yang sama tanpa sekat regional.

Berbeda dengan versi mobile sebelumnya yang terbagi berdasarkan wilayah (SEA, Korea, Taiwan), Seal M on CROSS dirancang untuk menciptakan persaingan global yang lebih kompetitif dan dinamis. Langkah ini didukung oleh integrasi penuh ke dalam platform on-chain CROSS yang memberikan pengalaman bermain berbasis kepemilikan digital (Web3).

Sistem Ekonomi Shiltz Crystal dan Token SHILTZx

Salah satu fitur utama dalam update terbaru tahun 2026 ini adalah sistem tokenomics “Game Play First”. Dalam model ini, aktivitas gameplay menjadi sumber utama penciptaan nilai ekonomi. Pemain dapat mengumpulkan Shiltz Crystal melalui penyelesaian misi harian dan pencapaian peringkat musiman.

Shiltz Crystal tersebut nantinya dapat terkonversi menjadi SHILTZx, token utilitas resmi di dalam jaringan CROSS. Untuk menjaga stabilitas nilai ekonomi di dalam game, pengembang menetapkan batas suplai (hard cap) sebesar 10.000.000 Shiltz Crystal per musim. Token ini memiliki kegunaan eksklusif, termasuk untuk membeli item langka kategori Opatz yang sangat berpengaruh pada progres karakter.

Fitur Unggulan: Tanpa Biaya Transaksi dan Dukungan Streaming

Seal M on CROSS juga mengintegrasikan layanan CrossPay, sebuah sistem pembayaran berbasis stablecoin yang menawarkan biaya transaksi nol persen (0% gas fee). Hal ini menjadi solusi atas keluhan banyak pemain game blockchain konvensional yang sering terbebani biaya jaringan saat melakukan transaksi item.

Selain itu, integrasi dengan platform streaming CrossWave 2.0 memungkinkan para pembuat konten (streamer) untuk berinteraksi langsung dengan audiens mereka melalui fitur in-game yang unik, memperkuat sisi komunitas yang selama ini menjadi kekuatan utama dari identitas Seal Online.

Jadwal Rilis dan Hadiah Pra-Registrasi

Berdasarkan roadmap resmi, Seal M on CROSS akan meluncur secara global pada bulan Maret 2026. Bagi para pemain yang melakukan pendaftaran sejak sekarang, pihak pengembang telah menyiapkan berbagai hadiah eksklusif yang cukup menarik, di antaranya:

Kostum Bunny (Kelinci) khas Seal edisi terbatas.

Mount Mountain Goat untuk mobilitas lebih cepat di peta.

Kupon Item Musim Dingin dan persediaan ransum karakter.

Kesempatan memenangkan jackpot dari total hadiah 1.000.000 token CROSS.

Menjaga Ciri Khas Klasik dalam Format Modern

Meskipun membawa teknologi blockchain yang canggih, Playwith Korea memastikan bahwa esensi dari Seal Online tetap terjaga. Visual kartun yang jenaka, sistem combo yang ikonik, serta kelas karakter klasik seperti Knight, Mage, Priest, Jester, dan Warrior tetap menjadi pilar utama permainan.

Dengan integrasi teknologi CROSS di tahun 2026 ini, Seal M tidak hanya sekadar menjadi media hiburan, tetapi juga bertransformasi menjadi platform di mana waktu dan usaha yang pemain habiskan dalam berpetualang memiliki nilai nyata yang pengelolaannya dapat secara mandiri oleh pengguna melalui CrossX Wallet.