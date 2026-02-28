Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira sekaligus mengejutkan datang bagi para penggemar waralaba gim PlayStation. Prime Video secara resmi merilis foto perdana dari proyek ambisius mereka, serial live-action God of War, pada Jumat, 27 Februari 2026. Pengumuman ini sekaligus menjawab teka-teki panjang mengenai siapa sosok yang akan memerankan sang Ghost of Sparta.

Aktor kawakan Ryan Hurst resmi ditunjuk untuk memerankan Kratos. Pemilihan Hurst tergolong unik karena sebelumnya ia adalah pengisi suara sekaligus aktor motion capture untuk karakter Thor dalam gim God of War Ragnarok (2022). Hurst akan bersanding dengan aktor muda Callum Vinson yang memerankan Atreus, putra Kratos.

Adaptasi Setia Alur Norse 2018

Berdasarkan keterangan resmi dari Amazon MGM Studios, serial ini akan setia mengadaptasi alur cerita dari gim rilisan tahun 2018. Fokus utamanya adalah perjalanan emosional ayah dan anak ini menuju puncak tertinggi di sembilan alam untuk menyebarkan abu mendiang Faye, istri Kratos. Hubungan yang dingin antara Kratos yang stoik dan Atreus yang haus akan kasih sayang ayah menjadi inti dari narasi musim pertama ini.

Proses syuting sendiri telah dikonfirmasi dimulai di Vancouver, Kanada, pada akhir Februari 2026. Komitmen besar ditunjukkan oleh pihak Amazon dengan memberikan pesanan langsung untuk dua musim sekaligus, sebuah langkah yang jarang diambil untuk proyek adaptasi gim baru.

Deretan Pemain Bintang dan Tim Produksi

Selain dua pemeran utama, Prime Video juga membocorkan jajaran pemain kunci lainnya yang akan menghiasi dunia mitologi Nordik ini:

Mandy Patinkin sebagai Odin, sang All-Father yang licik.

sebagai Odin, sang All-Father yang licik. Ed Skrein sebagai Baldur, antagonis utama yang tidak bisa merasakan rasa sakit.

sebagai Baldur, antagonis utama yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Olafur Darri Olafsson sebagai Thor.

sebagai Thor. Teresa Palmer sebagai Sif.

sebagai Sif. Alastair Duncan yang kembali memerankan Mimir (seperti di versi gim).

Dari sisi balik layar, serial ini dipimpin oleh showrunner Ronald D. Moore yang terkenal lewat kesuksesan Battlestar Galactica dan Outlander. Sementara itu, sutradara Frederick E.O. Toye, yang baru saja meraih sukses besar lewat serial Shogun dan Fallout, dipastikan menggarap dua episode pembuka yang krusial.

Reaksi Penggemar Terbelah

Meski mendapat sambutan antusias, foto perdana yang memperlihatkan Hurst dan Vinson memicu reaksi beragam di media sosial. Sebagian penggemar menganggap visual Kratos dalam foto tersebut terlihat terlalu “bersih” dan kurang gahar, bahkan ada yang menyamakannya dengan hasil cosplay berkualitas tinggi daripada produksi film epik.

Namun, pihak produksi meminta penggemar untuk bersabar hingga trailer perdana rilis. Mengingat rekam jejak Prime Video yang sukses besar dengan adaptasi Fallout, ekspektasi terhadap God of War tetap berada di level tertinggi sebagai salah satu serial teknologi CGI dan narasi fantasi paling dinanti di tahun 2026-2027.