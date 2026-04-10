Bandar Lampung (Lampost.co) — Smart TV kini bukan lagi barang mewah. Dengan budget sekitar Rp5 jutaan, Anda sudah bisa membawa pulang TV 50 inci dengan resolusi 4K, sistem pintar, hingga fitur streaming lengkap.

Perangkat ini tak sekadar untuk menonton siaran TV biasa. Smart TV sudah menjadi pusat hiburan di rumah—mulai dari Netflix, YouTube, hingga browsing bisa diakses langsung tanpa perangkat tambahan.

Jika Anda sedang mencari Smart TV 50 inci dengan harga terjangkau, berikut lima pilihan terbaik di 2026 yang layak dipertimbangkan.

1. Samsung 50DU7000 Crystal UHD 4K Smart TV, Pilihan Aman dan Populer

Samsung masih jadi nama paling aman di kelas ini.

Seri ini menawarkan resolusi Crystal UHD 4K dengan tampilan gambar tajam dan warna yang cukup natural. Didukung sistem operasi Tizen, navigasi terasa ringan dan responsif.

Cocok untuk streaming film, serial, atau sekadar nonton TV harian tanpa ribet.

2. Samsung U8000F Crystal UHD, Warna Lebih Akurat

Masih dari Samsung, model ini hadir dengan peningkatan pada kualitas warna.

Fitur seperti Filmmaker Mode membuat tampilan lebih sesuai dengan visi pembuat film, sementara Color Booster membantu warna terlihat lebih hidup.

Pilihan tepat bagi Anda yang cukup detail soal kualitas visual.

3. Infinix 50X5 Smart TV, Murah tapi Fitur Lengkap

Jika ingin lebih hemat, Infinix 50X5 bisa jadi opsi menarik.

Dengan harga di bawah Rp5 jutaan, TV ini sudah menggunakan Google TV dan mendukung Google Assistant. Anda bisa mengontrol TV dengan suara dan mengakses berbagai aplikasi dengan mudah.

Value-nya cukup tinggi di kelas harga ini.

4. Coocaa 50S3U Pro, Murah dengan Audio Lebih Nendang

Coocaa menawarkan kombinasi harga terjangkau dan fitur yang cukup lengkap.

Resolusi 4K UHD dengan dukungan HDR10 membuat tampilan tetap tajam, sementara Dolby Audio memberi pengalaman suara yang lebih imersif.

Desain bezel tipis juga membuat tampilannya terlihat modern di ruang keluarga.

5. Samsung UA50U8500, Stabil untuk Jangka Panjang

Bagi yang mencari Smart TV dengan performa stabil untuk pemakaian jangka panjang, model ini layak dipertimbangkan.

Desainnya terlihat lebih premium, dengan performa yang konsisten untuk berbagai kebutuhan hiburan.

Cocok untuk penggunaan keluarga yang butuh TV “tahan lama” tanpa banyak masalah.

Kesimpulan

Smart TV 50 inci harga Rp5 jutaan kini sudah sangat kompetitif.

Paling aman: Samsung 50DU7000

Visual terbaik: Samsung U8000F

Paling worth it: Infinix 50X5

Audio terbaik: Coocaa 50S3U Pro

Paling stabil: Samsung UA50U8500

Dengan fitur yang semakin lengkap, memilih Smart TV sekarang tinggal menyesuaikan kebutuhan—apakah fokus ke kualitas gambar, fitur pintar, atau harga paling hemat.