Bandar Lampung (Lampost.co) — Update terbaru akhirnya tiba. SEGA resmi merilis Season 5 untuk Sonic Rumble Party dengan konsep yang cukup berbeda dari sebelumnya. Mengusung tema Wonderland, musim ini membawa nuansa fantasi penuh warna yang langsung terasa sejak pertama kali dimainkan.

Event ini sudah dimulai sejak 8 April 2026 dan akan berlangsung hingga 20 Mei 2026. Selama periode tersebut, pemain bisa menikmati berbagai konten baru, mulai dari stage unik hingga item eksklusif.

Dunia Wonderland Jadi Sorotan Utama

Di Season 5, pemain diajak masuk ke dunia bergaya Wonderland yang penuh imajinasi. Visualnya lebih berwarna dengan desain level yang terasa “liar” dan tidak biasa, mengikuti konsep dunia fantasi.

Stage baru juga menjadi daya tarik utama. Desainnya menghadirkan rintangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga pemain harus beradaptasi dengan mekanik baru. Elemen eksplorasi terasa lebih kuat, membuat setiap pertandingan tidak monoton.

Namun perlu dicatat, stage bertema ini hanya tersedia selama event berlangsung, sehingga pemain harus memanfaatkannya sebelum periode berakhir.

Skin Eksklusif dan Reward Berlimpah

Selain gameplay, Season 5 juga menghadirkan banyak item kosmetik baru. Pemain bisa mendapatkan berbagai skin bertema Wonderland melalui misi harian, mode co-op, hingga sistem Season Pass.

Ada dua jenis pass yang tersedia:

Free Pass: Menyediakan hadiah gratis seperti skin dan item dasar

Premium Pass: Menawarkan item eksklusif dengan desain lebih unik

Beberapa karakter juga tampil dengan kostum baru, seperti versi Wonderland yang membuat tampilan mereka semakin berbeda dari biasanya.

Tak hanya itu, pemain juga bisa mengumpulkan fragmen item melalui berbagai aktivitas dalam game, termasuk mini game dan reward harian, untuk membuka item tambahan.

Mode Tetap Variatif dan Kompetitif

Sebagai game multiplayer, Sonic Rumble Party tetap mengandalkan pertandingan real-time antar pemain dari berbagai negara.

Mode permainan yang tersedia cukup beragam, mulai dari:

Run

Survival

Team Battle

Ring Battle

Dengan lebih dari 100 stage yang terinspirasi dari dunia Sonic the Hedgehog, game ini terus menjaga variasi agar pemain tidak cepat bosan.

Update untuk Jaga Pengalaman Tetap Segar

Hadirnya Season 5 menunjukkan komitmen SEGA untuk terus memperbarui konten secara berkala. Dengan tema baru, mekanik berbeda, serta reward menarik, pemain punya alasan untuk kembali bermain.

Bagi penggemar Sonic maupun pemain baru, event ini jadi kesempatan untuk merasakan pengalaman berbeda dalam dunia yang lebih kreatif dan penuh tantangan.

Jika tidak ingin ketinggalan konten terbatas, sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk dan menjajal langsung keseruan Wonderland di Sonic Rumble Party.