Bandar Lampung (Lampost.co) — Langkah mengejutkan datang dari raksasa teknologi Jepang. Di tengah meningkatnya kebutuhan penyimpanan digital, Sony justru memilih menarik rem—menghentikan hampir seluruh produksi dan distribusi memory card mereka secara global.

Keputusan ini bukan sekadar kebijakan bisnis biasa. Dampaknya langsung terasa, terutama bagi fotografer dan videografer yang selama ini mengandalkan kartu memori berkecepatan tinggi sebagai “nyawa” dalam setiap proses produksi.

Produksi Dihentikan, Pasokan Terancam Seret

Sony Jepang resmi mengumumkan penghentian sementara penerimaan pesanan memory card mulai 27 Maret 2026. Kebijakan ini berlaku luas, baik untuk distributor resmi maupun penjualan melalui Sony Store.

Dalam pernyataan resminya, Sony menyebut keterbatasan pasokan semikonduktor—khususnya memori—sebagai penyebab utama.

Pasokan yang tidak mampu mengejar lonjakan permintaan membuat perusahaan terpaksa menahan produksi hingga situasi kembali stabil.

Hampir Semua Lini Terdampak

Penghentian ini tidak hanya menyasar produk tertentu, tetapi hampir seluruh lini memory card Sony, antara lain:

CFexpress Type A dan Type B

SD card kelas premium seperti seri TOUGH

SD card kelas menengah hingga entry-level

Berbagai kapasitas, mulai dari 64GB hingga hampir 2TB, ikut terkena imbas. Bahkan produk kelas dasar pun tidak luput, menandakan krisis terjadi secara menyeluruh di semua segmen.

Hanya sebagian kecil model yang masih tersedia—itu pun dalam jumlah terbatas.

Ancaman Nyata bagi Fotografer dan Videografer

Bagi pengguna umum, memory card mungkin sekadar pelengkap. Namun bagi kreator profesional, ini adalah komponen vital.

Kartu memori berkecepatan tinggi seperti CFexpress dan SD premium dibutuhkan untuk:

perekaman video resolusi tinggi

pengambilan gambar burst berkecepatan tinggi

workflow produksi yang stabil

Jika stok semakin langka, proses produksi bisa terganggu. Bahkan bukan tidak mungkin, kreator harus menunda proyek atau beralih ke merek lain demi menjaga ritme kerja.

Efek Domino dari Ledakan AI

Menariknya, akar masalah ini tidak sepenuhnya berasal dari industri fotografi. Lonjakan kebutuhan memori justru datang dari sektor lain: kecerdasan buatan (AI).

Permintaan besar untuk pusat data dan infrastruktur AI membuat komponen memori—termasuk SSD—dialihkan ke kebutuhan tersebut. Akibatnya, pasokan untuk produk konsumen seperti memory card menjadi semakin terbatas.

Dampaknya terasa ganda: produksi tersendat, harga berpotensi naik, dan ketersediaan di pasar makin menipis.

Sony Pilih Menunggu

Alih-alih memaksakan produksi di tengah keterbatasan, Sony mengambil langkah konservatif dengan menghentikan sementara lini mereka.

Perusahaan menyatakan akan terus memantau kondisi pasokan global sebelum memutuskan kapan produksi kembali berjalan normal.

Penutup

Keputusan Sony ini menjadi sinyal kuat bahwa krisis semikonduktor belum sepenuhnya usai—bahkan kini mulai menyentuh industri kreatif.

Di saat kebutuhan konten terus meningkat, justru alat pendukungnya mulai langka. Bagi para kreator, ini bisa menjadi tantangan baru: beradaptasi di tengah keterbatasan.