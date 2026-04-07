Bandar Lampung (Lampost.co) — Di dunia The Division Resurgence, menembak musuh hanyalah permukaan. Di balik tiap pertempuran, ada keputusan yang jauh lebih menentukan: memilih peran. Di sinilah sistem Specialization mengambil alih, memberi arah pada cara bermain, sekaligus menentukan seberapa besar kontribusi kamu di medan tempur.

Berbeda dari sekadar “class” biasa, sistem ini terasa lebih hidup. Ia tidak mengunci, tetapi justru membuka kemungkinan.

Apa Itu Specialization?

Specialization adalah peran tempur yang membentuk identitas karaktermu. Setiap pilihan bukan hanya soal senjata, tetapi juga tentang bagaimana kamu berpikir dan bergerak di tengah pertempuran.

Dalam satu specialization, kamu akan mendapatkan:

Signature Weapon sebagai senjata utama dengan efek khusus

Skill dan gadget unik yang memperkaya strategi

Dua jalur pengembangan (Specialization Focus) untuk menyesuaikan gaya bermain

Menariknya, versi mobile ini memberi fleksibilitas lebih. Kamu tetap bisa membuka kemampuan baru seiring progres permainan, tanpa merasa “terjebak” di satu gaya. Hasilnya, gameplay terasa lebih cair—baik saat bermain sendiri maupun bersama tim.

Pilihan Specialization yang Bisa Kamu Gunakan

Setiap specialization membawa rasa bermain yang berbeda. Berikut beberapa peran yang bisa kamu eksplorasi:

Vanguard

Jika kamu suka mengendalikan situasi dari kejauhan, Vanguard adalah jawabannya. Role ini mengandalkan serangan jarak jauh dengan damage tinggi.

Dengan skill seperti scanning pulse, musuh bisa ditandai lebih mudah. Ditambah lagi, efek peningkatan critical hit dan akurasi membuat setiap tembakan terasa lebih mematikan. Cocok untuk kamu yang ingin bermain agresif tapi tetap aman di balik cover.

Field Medic

Di tengah kekacauan, selalu ada satu peran yang menjaga tim tetap berdiri—itulah Field Medic.

Tak hanya menyembuhkan, specialization ini juga mampu memberikan efek racun ke musuh. Dengan bantuan drone dan skill area, kamu bisa menjaga ritme tim tetap stabil, terutama saat melawan boss. Pilihan ideal bagi pemain yang menikmati peran support yang krusial.

Bulwark

Jika garis depan adalah tempatmu, Bulwark siap jadi tameng utama.

Dilengkapi shield taktis, kamu bisa menahan gempuran sekaligus membuka jalan bagi tim. Gaya bermainnya memadukan pertahanan kuat dan serangan jarak dekat, membuatnya efektif saat menghadapi kerumunan musuh.

Demolitionist

Untuk kamu yang suka kekacauan terkontrol, Demolitionist menawarkan sensasi ledakan di mana-mana.

Skill seperti seeker mine dan turret artileri mampu membersihkan banyak musuh sekaligus. Ditambah grenade launcher sebagai signature weapon, damage besar bisa dilepaskan dalam sekejap. Tak heran, role ini sering jadi andalan untuk misi PvE.

Kenapa Specialization Itu Penting?

Di The Division Resurgence, kemenangan bukan hanya soal aim yang akurat, tapi juga komposisi tim.

Tim yang seimbang—antara damage dealer, support, dan frontline—akan jauh lebih siap menghadapi misi sulit, termasuk area berisiko tinggi seperti Dark Zone. Tanpa kombinasi yang tepat, bahkan pemain kuat pun bisa kewalahan.

Buat kamu yang masih mencari gaya bermain, fitur VR Agent Training bisa jadi tempat aman untuk mencoba semuanya. Dari situ, kamu bisa menemukan peran yang paling “klik” tanpa risiko.