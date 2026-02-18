Bandar Lampung (Lampost.co) — Google Pixel 10a resmi hadir sebagai model terbaru dari lini ponsel kelas menengah Google, menawarkan sejumlah kemampuan canggih yang kuat namun tetap ramah di kantong. Peluncuran itu menjadi salah satu momen penting di segmen smartphone Android awal 2026.

Perangkat itu fokus menghadirkan pengalaman penggunaan yang mulus, daya tahan baterai kuat, serta dukungan software yang panjang untuk menjaga relevansi perangkat selama bertahun-tahun.

Spesifikasi Google Pixel 10a

Performa Tinggi dengan Tensor G4

Pixel 10a tertanam chipset Google Tensor G4 yang juga untuk model seri utama Pixel terbaru. Chip itu berpadu chip keamanan Titan M2 yang menjaga data pengguna tetap aman.

RAM 8 GB LPDDR5X memastikan perpindahan aplikasi dan multitasking berjalan lancar. Kamu dapat memilih penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB dengan standar UFS 3.1 yang responsif.

Tensor G4 juga memainkan peran penting dalam pengolahan foto dan video. Terutama dalam kondisi cahaya rendah serta fitur AI yang disediakan oleh Pixel.

Layar OLED 120 Hz yang Halus dan Tajam

Pixel 10a mengusung layar OLED berukuran 6,3 inci dengan refresh rate 120 Hz. Panel itu memberikan tampilan visual yang lebih responsif saat scrolling dan animasi antarmuka terasa lebih lancar.

Layar itu terlindungi material pelindung yang lebih kuat daripada model sebelumnya, meningkatkan ketahanan terhadap goresan saat digunakan sehari-hari.

Kamera Utama Tetap Andal

Sektor fotografi tetap menjadi kekuatan Pixel 10a. Kamera belakang utama 48 MP memiliki autofocus dual-pixel dan stabilisasi optik (OIS) untuk hasil foto tajam dan minim blur.

Pixel itu juga memiliki kamera ultrawide 13 MP dengan bidang pandang luas hingga 120°, cocok untuk foto lanskap dan grup. Sensor kamera kombinasi dengan kemampuan software Pixel yang terkenal kuat dalam pemrosesan gambar.

Baterai Besar dan Pengisian Cepat

Perangkat itu membawa baterai 5.100 mAh yang menawarkan daya tahan cukup signifikan untuk penggunaan harian. Pixel 10a mendukung pengisian cepat 45 W sehingga waktu tunggu isi ulang baterai dapat dipersingkat.

Kombinasi baterai besar dan pengisian cepat membuat kegiatan seperti streaming, bermain game ringan, dan navigasi harian terasa lebih nyaman tanpa sering mencari sumber daya.

Konektivitas dan Fitur Lengkap

Google menyertakan fitur konektivitas terkini di Pixel 10a. Perangkat mendukung Bluetooth 6 dan Wi-Fi 6e untuk koneksi nirkabel yang cepat dan stabil.

Fitur tambahan seperti panggilan darurat via satelit membantu saat sinyal seluler tidak tersedia. Perangkat juga memiliki sertifikasi tahan air dan debu IP68, menjaga ponsel dari percikan air dan partikel debu.

Komitmen Dukungan Software hingga 7 Tahun

Salah satu daya tarik utama Pixel 10a adalah janji dukungan pembaruan sistem operasi dan keamanan hingga tujuh tahun ke depan. Komitmen itu tidak umum di segmen menengah, sehingga membuat Pixel 10a unik dibanding rivalnya.

Kamu dapat menikmati update fitur Android terbaru dan patch keamanan berkala selama jangka panjang, menjadikan perangkat tetap aman dan up-to-date lebih lama.