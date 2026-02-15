Bandar Lampung (Lampost.co) — Infinix membuka babak baru di lini Note Series lewat peluncuran Infinix Note Edge 5G+. Perangkat itu menjadi ponsel pertama Infinix yang mengusung layar lengkung.

Infinix memasarkan smartphone itu di Indonesia sejak awal 2026. Harganya berada di kisaran Rp 3,3 juta hingga Rp 3,6 juta untuk varian 8 GB dan 256 GB.

Konsumen perlu berhati-hati saat menemukan harga terlalu murah. Harga tidak wajar bisa mengindikasikan unit rekondisi.

Desain Tipis dengan Layar AMOLED 1,5K Curved

Infinix Note Edge 5G+ tampil dengan bodi setebal sekitar 7,2 mm. Bobotnya ringan sehingga nyaman dalam waktu lama.

Smartphone itu membawa layar AMOLED 6,78 inci beresolusi 1,5K. Refresh rate 120 Hz membuat animasi terasa mulus.

Lengkungan 3D Curved di sisi layar menghadirkan kesan premium. Tampilan visual terlihat lebih imersif saat menonton atau bermain game.

Infinix melindungi layar dengan Corning Gorilla Glass 7i. Lapisan itu membantu mengurangi risiko goresan saat pemakaian harian.

Performa Dimensity 7100 5G dan RAM Hingga 16 GB

Infinix menyematkan chipset MediaTek Dimensity 7100 5G sebagai otak perangkat. Prosesor itu terkenal efisien di kelas menengah.

RAM 8 GB dapat diperluas secara virtual hingga total 16 GB. Penyimpanan internal 256 GB memberi ruang luas untuk aplikasi dan file.

Kombinasi itu membuat ponsel responsif untuk media sosial dan gaming ringan. Pengguna juga bisa multitasking tanpa gangguan berarti.

Kamera 50 MP dan Video 4K

Di sektor fotografi, Infinix menghadirkan kamera utama 50 MP. Sensor itu mampu menangkap detail dengan baik di berbagai kondisi cahaya.

Kamera depan 13 MP mendukung selfie dan video call. Sistem kamera mendukung mode portrait dan malam hari.

Ponsel itu juga mampu merekam video hingga resolusi 4K. Fitur tersebut cocok untuk kreator konten pemula.

Baterai 6500 mAh dan Fast Charging 45W

Infinix Note Edge 5G+ membawa baterai 6500 mAh. Kapasitas itu melampaui rata-rata di segmen harga serupa.

Pengguna dapat streaming atau bermain game lebih lama tanpa khawatir kehabisan daya. Pengisian cepat 45W membantu mengisi ulang dalam waktu singkat.

Android 16 dan Update Panjang

Perangkat itu menjalankan Android 16 dengan antarmuka XOS 16. Infinix menjanjikan pembaruan sistem hingga tiga tahun. Update keamanan tersedia hingga lima tahun. Komitmen itu jarang ditemukan di kelas Rp 3 jutaan.

Infinix juga melengkapi perangkat dengan NFC, speaker stereo, dan konektivitas 5G. Fitur itu meningkatkan kenyamanan penggunaan sehari-hari.

Harga Infinix Note Edge 5G+ di Indonesia

Infinix menjual Note Edge 5G+ mulai Rp 3,3 jutaan. Harga dapat berubah tergantung promo dan platform penjualan.

Dengan layar lengkung premium, performa 5G, dan baterai jumbo, perangkat itu menawarkan nilai tinggi. Infinix Note Edge 5G+ menjadi salah satu opsi menarik di segmen mid-range 2026.