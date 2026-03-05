Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar smartphone Indonesia kembali memanas. OPPO Indonesia memastikan kehadiran perangkat terbaru dari lini A Series, yakni OPPO A6s pada 6 Maret 2026.

Perangkat itu menggabungkan desain stylish, daya tahan ekstrem, dan baterai berkapasitas besar. OPPO menyasar pengguna aktif yang membutuhkan ponsel tangguh untuk berbagai aktivitas harian.

Spesifikasi OPPO A6s

Desain Kerang Mutiara Tampil Lebih Elegan

OPPO A6s mengusung desain terinspirasi Kerang Mutiara. Tampilan bodinya menghadirkan efek visual berkilau dengan sentuhan premium.

Detail tekstur pada bagian belakang menciptakan kesan elegan namun tetap modern. OPPO juga menjaga aspek ergonomis agar perangkat nyaman digenggam dalam waktu lama.

Konsep itu menyasar generasi dinamis yang menjadikan smartphone sebagai bagian dari gaya hidup. Perangkat tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga representasi karakter penggunanya.

Sertifikasi IP69 dan Fitur Foto Bawah Air

OPPO A6s menawarkan ketahanan yang jarang ada di kelasnya. Smartphone itu mengantongi sertifikasi IP69.

Sertifikasi tersebut melindungi perangkat dari debu, rendaman air, hingga semprotan bertekanan tinggi. Pengguna dapat membawa perangkat ke berbagai kondisi ekstrem tanpa rasa khawatir.

Menariknya, OPPO menyematkan fitur Underwater Photography. Fitur itu memungkinkan pengguna mengambil foto dan video langsung di dalam air.

Pengguna dapat mengabadikan momen di kolam renang, pantai, atau air terjun dengan lebih percaya diri. Aktivitas luar ruang kini terasa lebih fleksibel dan seru.

Baterai 7000mAh dan 80W SUPERVOOC

OPPO A6s membawa baterai berkapasitas 7000mAh. Kapasitas itu mendukung aktivitas intensif sepanjang hari.

Pengguna dapat bekerja, streaming, bermain gim, dan navigasi tanpa sering mencari colokan. OPPO merancang perangkat itu untuk mobilitas tinggi.

Pengisian daya juga berlangsung cepat berkat dukungan 80W SUPERVOOC. Teknologi itu memungkinkan baterai terisi dalam waktu singkat. Kombinasi baterai besar dan pengisian cepat menjadikan perangkat selalu siap digunakan kapan saja.

Jadwal Rilis dan Informasi Lanjutan

OPPO A6s akan resmi meluncur di Indonesia pada 6 Maret 2026. OPPO akan mengumumkan detail spesifikasi lengkap serta harga melalui kanal resminya.

Kehadiran perangkat itu memperkuat persaingan smartphone kelas menengah. OPPO A6s menawarkan desain unik, daya tahan tinggi, dan baterai jumbo dalam satu paket.

Bagi pengguna yang mencari smartphone stylish sekaligus tangguh, perangkat itu layak masuk daftar incaran tahun ini.