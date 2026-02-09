Bandar Lampung (Lampost.co) — Poco kembali mengguncang pasar smartphone kelas menengah. Submerek Xiaomi itu resmi meluncurkan Poco M8 5G dan Poco M8 Pro 5G di Brasil.

Kedua perangkat sama-sama mendukung jaringan 5G. Poco juga menyematkan layar AMOLED dengan refresh rate tinggi pada dua model ini.

Meski satu keluarga, Poco membedakan target penggunanya. Poco M8 5G menyasar pembeli hemat. Poco M8 Pro 5G menyuguhkan fitur lebih agresif.

Di situs resmi Brasil, Poco M8 5G terjual mulai R$ 3.199. Sementara itu, harga Poco M8 Pro 5G masih rahasia. Peluncuran itu mempertegas strategi Poco. Xiaomi ingin mengisi semua lapisan pasar lewat lini seri M.

Spesifikasi Poco M8 5G

Poco M8 5G Usung AMOLED 120Hz dengan Harga Lebih Ramah

Poco M8 5G hadir dengan layar Flow AMOLED berukuran 6,77 inci. Resolusi Full HD+ membuat tampilan terlihat tajam.

Refresh rate 120Hz memberi pengalaman visual lebih mulus. Tingkat kecerahan tinggi menjaga layar tetap jelas di luar ruangan.

Untuk dapur pacu, Poco memilih Snapdragon 6 Gen 3. Chipset 4 nm itu menyeimbangkan performa dan efisiensi daya.

Di Brasil, Poco M8 5G tersedia dalam opsi RAM 8 GB. Penyimpanan internal tersedia hingga 512 GB. Slot microSD tetap tersedia.

Baterai berkapasitas 5.520 mAh menopang aktivitas harian. Pengisian cepat 45 W mempercepat pengisian daya. Reverse charging 18 W ikut tersedia.

Di sektor kamera, Poco menyematkan kamera utama 50 MP. Sensor kedalaman 2 MP membantu efek bokeh. Kamera depan 20 MP melayani selfie dan video call. Poco M8 5G mampu merekam video hingga resolusi 4K 30 fps.

Poco M8 Pro 5G Tampil Lebih Gahar dan Premium

Seri Poco tersebut menjadi varian paling bertenaga di seri ini. Ukuran layar lebih besar, mencapai 6,83 inci.

Panel AMOLED tersebut membawa resolusi 1,5K. Refresh rate 120Hz tetap hadir. Poco juga menambahkan HDR10+ dan Dolby Vision.

Untuk performa, Poco mengandalkan Snapdragon 7s Gen 4 berbasis 4 nm. Chipset itu terancang untuk kelas menengah atas.

Di pasar Brasil, Poco M8 Pro 5G hadir dalam dua konfigurasi. Opsi pertama membawa RAM 8 GB dan storage 256 GB. Opsi kedua menawarkan RAM 12 GB dan storage 512 GB.

RAM menggunakan LPDDR4X. Penyimpanan mengandalkan UFS 2.2. Daya tahan juga menjadi keunggulan utama. Poco menyematkan baterai besar 6.500 mAh. Pengisian cepat 100 W memangkas waktu isi ulang. Reverse charging 22,5 W ikut melengkapi.

Poco menambahkan sistem pendingin LiquidCool. Performa tetap stabil saat beban tinggi.

Kamera OIS dan Fitur Ketahanan Ekstra

Poco M8 Pro 5G membawa kamera utama 50 MP dengan OIS. Kamera ultrawide 8 MP mendukung pengambilan sudut lebar.

Di bagian depan, kamera 32 MP siap menunjang kebutuhan selfie. Perekaman video mendukung resolusi 4K 30 fps.

Fitur pendukung terasa lengkap. Speaker stereo hadir dengan Dolby Atmos. Sensor sidik jari terletak di bawah layar.

Poco juga membekali ponsel itu dengan sertifikasi IP66, IP68, dan IP69/IP69K. Perlindungan itu jarang hadir di kelas menengah.

Desain, Konektivitas, dan Harga Resmi

Secara fisik, Poco M8 Pro 5G tampil lebih besar. Ketebalan mencapai 8,31 mm dengan bobotnya 205,9 gram.

Sedangkan, Poco M8 5G terasa lebih ringan. Ketebalan hanya 7,35 mm. Bobotnya 178 gram.

Keduanya tersedia dalam pilihan warna hitam, perak, dan hijau.

Untuk konektivitas, kedua ponsel mendukung 5G dan sistem navigasi lengkap. Varian Pro unggul lewat Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4.

Daftar harga Poco M8 5G di Brasil:

Poco M8 5G 8 GB 256 GB: R$ 3.199

Poco M8 5G 12 GB 512 GB: R$ 3.699

Namun, Poco M8 Pro 5G masih menunggu pengumuman harga resmi. Menariknya, pembelian tunai di situs resmi membuat harga Poco M8 5G turun di bawah R$ 2.950. Poco M8 series juga berpotensi masuk pasar Indonesia. Jika itu terjadi, segmen mid-range akan semakin panas.