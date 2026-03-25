Bandar Lampung (Lampost.co) — Xiaomi kembali meramaikan pasar smartphone entry-level Indonesia dengan menghadirkan Redmi A7 Pro. Perangkat itu menyasar pengguna yang mencari HP murah dengan baterai besar untuk aktivitas harian, terutama saat Ramadan dan Lebaran.

Smartphone itu menawarkan daya tahan baterai tinggi, layar luas, dan performa cukup stabil di kelasnya. Kombinasi itu membuatnya cocok untuk perjalanan jauh seperti mudik.

Baterai 6.000 mAh Jadi Andalan Utama

Redmi A7 Pro mengusung baterai berkapasitas 6.000 mAh. Kapasitas itu memungkinkan penggunaan hingga dua hari dalam pemakaian normal.

Pengguna bisa menonton video, bermain game ringan, hingga browsing tanpa khawatir baterai cepat habis. Xiaomi juga melengkapi perangkat itu dengan pengisian daya 15W. Fitur itu membantu pengguna mengisi ulang daya lebih cepat saat dibutuhkan.

Menurut Andi Renreng, Redmi A7 Pro hadir sebagai solusi bagi pengguna aktif. “Perangkat ini mendukung berbagai aktivitas tanpa hambatan, terutama selama Ramadan,” ujarnya.Layar Luas 120Hz untuk Pengalaman Lebih Halus

Redmi A7 Pro hadir dengan layar 6,9 inci. Ukuran itu memberi pengalaman visual lebih lega saat menonton atau bermain game.

Refresh rate hingga 120Hz membuat animasi terlihat lebih halus. Aktivitas scrolling media sosial terasa lebih nyaman.

Layar perangkat itu mampu mencapai kecerahan hingga 800 nits. Pengguna tetap bisa melihat layar dengan jelas saat berada di luar ruangan.

Xiaomi juga menambahkan fitur perlindungan mata. Fitur itu membantu mengurangi kelelahan saat penggunaan dalam waktu lama.

Performa Stabil untuk Kebutuhan Harian

Redmi A7 Pro menggunakan chipset Unisoc T7250. Chip itu berpadu dengan RAM 4GB. Kombinasi itu mampu menjalankan aplikasi harian seperti WhatsApp, YouTube, dan media sosial dengan lancar.

Untuk penyimpanan, tersedia dua pilihan, yaitu 64 GB dan 128 GB. Pengguna juga bisa menambah kapasitas dengan kartu microSD.

Kamera 50 MP untuk Hasil Lebih Tajam

Di sektor fotografi, Redmi A7 Pro membawa kamera utama 50 MP. Kamera itu mampu menghasilkan foto dengan detail cukup baik di kelasnya.

Untuk kebutuhan selfie dan video call, tersedia kamera depan 8 MP. Kamera itu terletak pada desain notch di bagian atas layar.

Harga di Indonesia

Xiaomi memasarkan Redmi A7 Pro dengan harga terjangkau:

4/64 GB: Rp1.649.000

4/128 GB: Rp1.799.000

Perangkat itu tersedia di berbagai platform online dan offline di Indonesia. Penjualan mencakup marketplace populer dan toko resmi Xiaomi.

Cocok untuk Mudik dan Aktivitas Lebaran

Redmi A7 Pro menawarkan kombinasi harga murah dan baterai besar. Perangkat itu cocok untuk pengguna dengan mobilitas tinggi.

Saat mudik, pengguna bisa tetap terhubung tanpa sering mencari charger. Aktivitas seperti navigasi, komunikasi, dan hiburan berjalan lebih nyaman.

Dengan spesifikasi yang seimbang, HP tersebut menjadi salah satu pilihan menarik di kelas Rp1 jutaan tahun ini.