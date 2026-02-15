Bandar Lampung (Lampost.co) — Xiaomi kembali memanaskan persaingan smartphone kelas menengah lewat Redmi Note 15 Pro+ 5G. Perangkat itu langsung mencuri perhatian dengan spesifikasi agresif.

Redmi Note 15 Pro+ 5G membawa kamera 200MP, baterai jumbo, serta desain tangguh. Kombinasi tersebut membuatnya menarik bagi gamer, kreator konten, dan pekerja mobile.

Layar AMOLED 1,5K 120Hz yang Tajam dan Mulus

Redmi Note 15 Pro+ 5G mengusung layar AMOLED 6,83 inci beresolusi 1,5K. Panel itu menyajikan warna tajam dan kontras tinggi.

Refresh rate 120 Hz membuat animasi terasa halus saat scrolling atau bermain game. Xiaomi melapisi layar dengan Gorilla Glass Victus 2 untuk perlindungan ekstra.

Layar luas itu mendukung pengalaman multimedia lebih imersif. Pengguna dapat menikmati film dan game dengan visual maksimal.

Performa Snapdragon 7s Gen 4 dan RAM Hingga 12GB

Xiaomi membekali perangkat itu dengan Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 berbasis fabrikasi 4nm. Chipset itu menggabungkan efisiensi daya dan performa stabil. Redmi Note 15 Pro+ 5G menawarkan RAM hingga 12 GB. Penyimpanan internal tersedia hingga 512 GB.

Kombinasi itu mendukung multitasking dan gaming tanpa hambatan berarti. Pengguna dapat menjalankan banyak aplikasi dengan lancar.

Kamera 200MP OIS Jadi Daya Tarik Utama

Sektor fotografi menjadi sorotan utama. Xiaomi menyematkan kamera utama 200 MP lengkap dengan dukungan OIS.

Sensor besar itu mampu menangkap detail tinggi dalam berbagai kondisi cahaya. Kamera ultra-wide 8 MP membantu pengambilan foto sudut lebar.

Di bagian depan, tersedia kamera selfie 32 MP. Sistem kamera didukung fitur AI untuk meningkatkan kualitas gambar.

Baterai 6500 mAh dan Fast Charging 100W

Redmi Note 15 Pro+ 5G membawa baterai 6500 mAh. Kapasitas itu memungkinkan penggunaan panjang dalam satu hari penuh.

Teknologi fast charging 100W mempercepat pengisian daya secara signifikan. Xiaomi juga menyertakan reverse charging 22,5W. Fitur itu memungkinkan perangkat mengisi daya gadget lain saat darurat.

Sertifikasi IP Lengkap dan Desain Tahan Banting

Xiaomi memberikan perlindungan ekstra melalui sertifikasi IP66, IP68, IP69, dan IP69K. Perangkat itu tahan debu dan air dalam berbagai kondisi ekstrem.

Desain bodinya juga terasa solid dan premium. Redmi Note 15 Pro+ 5G cocok untuk pengguna aktif yang membutuhkan perangkat tangguh.