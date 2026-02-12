Bandar Lampung (Lampost.co) — Tecno kembali memperluas pasar gadget Tanah Air dengan merilis Tecno Megapad SE. Tablet itu menyasar pelajar dan pengguna dengan kebutuhan produktivitas ringan.

Perangkat itu menawarkan layar besar 11 inci, bodi logam tipis, serta fitur kecerdasan buatan yang terintegrasi. Tecno membanderolnya di kisaran Rp 2 jutaan agar tetap terjangkau.

“Integrasi antara desain praktis, fitur AI, dan konektivitas seluler melalui SIM card menjadikan Tecno Megapad SE sebagai perangkat yang mampu menunjang produktivitas secara lebih mudah dan efisien. Tablet itu untuk menjawab kebutuhan pengguna akan perangkat yang praktis dan selalu terhubung,” ujar Anthoni Roderick, Public Relations Manager Tecno Indonesia.

Spesifikasi Tecno Megapad SE

Desain Tipis dengan Layar 11 Inci 90Hz

Tecno Megapad SE mengusung layar 11 inci beresolusi Full HD+ 1920 x 1200 piksel. Layar itu mendukung refresh rate hingga 90Hz untuk tampilan lebih mulus.

Panel tersebut mencapai tingkat kecerahan 440 nits dengan rasio kontras 1500:1. Pengguna bisa membaca, menonton, dan multitasking dengan nyaman.

Tecno melengkapi layar dengan sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light untuk menjaga kesehatan mata. Mode gelap juga tersedia untuk penggunaan jangka panjang.

Dari sisi desain, tablet itu memakai bodi logam setebal sekitar 7 mm. Dimensinya mencapai 165,6 x 254,7 x 7 mm sehingga tetap nyaman dalam genggaman.

Tecno menghadirkan dua warna, yaitu Ice Blue dan Moondust Grey. Keduanya menampilkan gaya minimalis dan modern.

Fitur AI untuk Produktivitas Harian

Tecno menyematkan berbagai fitur AI langsung ke dalam sistem. Salah satu fitur andalannya adalah AI Quick Button.

Fitur itu memungkinkan pengguna mengakses Ella Voice Assistant hanya dengan satu sentuhan. Pengguna bisa melakukan tanya jawab berbasis foto dan ekstraksi teks instan.

Tecno juga menghadirkan AI Writing Tools untuk membantu penyuntingan dokumen. Fitur itu mendukung proofreading dan penyempurnaan teks otomatis.

Bagi pengguna kreatif, AI Drawing Board dapat mengubah sketsa sederhana menjadi ilustrasi digital. Tablet itu juga menyediakan AI Translation untuk menerjemahkan teks, gambar, dan percakapan secara real-time.

Performa Snapdragon 685 dan RAM 8GB

Tecno Megapad SE mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 685 octa-core. Prosesor itu mendukung aktivitas belajar, streaming, dan kerja ringan.

Tablet itu membawa RAM 8 GB yang terdiri dari 4 GB fisik dan 4 GB extended. Penyimpanan internal 128 GB berbasis UFS 2.2 memberikan akses data lebih cepat.

Pengguna dapat menambah kapasitas hingga 512 GB melalui slot microSD. Sistem operasi Android 15 memastikan pengalaman terbaru. Tecno juga mendukung fitur split-screen dan floating window untuk multitasking.

Audio Dolby Atmos dan Baterai 8.000 mAh

Tablet itu memakai empat speaker dengan dukungan Dolby Atmos. Sistem audio tersebut menghadirkan suara lebih imersif saat menonton atau mengikuti kelas online.

Untuk daya tahan, Tecno membekali baterai 8.000 mAh. Tecno mengklaim baterai itu mampu memutar video hingga 15 jam. Pengisian daya menggunakan teknologi fast charging 18W agar lebih efisien.

Kamera, Konektivitas, dan Keamanan

Tecno Megapad SE membawa kamera belakang 8 MP dan kamera depan 5 MP. Kamera itu mendukung kebutuhan video call dan dokumentasi ringan.

Tablet itu mendukung jaringan 4G LTE melalui slot SIM card. Pengguna tetap bisa terhubung tanpa Wi-Fi.

Tecno menyematkan sensor sidik jari di sisi bodi untuk keamanan tambahan. Perangkat juga mendukung Wi-Fi dan Bluetooth.

Harga Tecno Megapad SE di Indonesia

Harga Tecno Megapad SE mulai dari Rp 2,399 juta untuk varian RAM 8 GB dan ROM 128 GB. Tablet itu tersedia di TikTok Shop by Tokopedia, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, dan Akulaku.

Selama periode promosi, Tecno memberikan bonus standing case gratis. Tecno juga bekerja sama dengan Smartfren dengan bonus kuota hingga 792 GB.

Kombinasi layar besar, fitur AI, dan harga kompetitif membuat Tecno Megapad SE menjadi pilihan menarik di segmen tablet Rp 2 jutaan.