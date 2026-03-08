Bandar Lampung (Lampost.co) — Apple resmi memperkenalkan iPhone 17e sebagai varian termurah di lini iPhone 17. Meski menyasar segmen entry-level, perangkat itu membawa peningkatan signifikan.

Apple membekali iPhone 17e dengan chip A19. Prosesor itu sebelumnya debut di lini iPhone 17 reguler. Chip A19 hadir dengan konfigurasi GPU 6-core dan 4-core. Apple mengklaim performanya dua kali lebih cepat daripada iPhone 11.

Perangkat itu juga memakai Neural Engine 16-core generasi terbaru. Mesin itu mengoptimalkan pemrosesan AI langsung di perangkat.

Selain itu, Apple menyematkan modem C1X generasi baru. Modem itu sebelumnya digunakan pada iPhone Air. Apple menyebut konektivitas selulernya dua kali lebih cepat dibanding iPhone 16e.

Layar Ceramic Shield 2 Lebih Tangguh

Apple meningkatkan daya tahan layar dengan Ceramic Shield 2. Lapisan itu menawarkan ketahanan gores hingga tiga kali lebih baik dari generasi sebelumnya.

Teknologi anti-reflektif juga hadir untuk mengurangi pantulan cahaya. Layar tetap nyaman digunakan di luar ruangan.

Desainnya mempertahankan tampilan minimalis khas iPhone. Pilihan warnanya terdiri dari hitam, putih, dan soft pink.

Kini Dilengkapi MagSafe 15W

Peningkatan besar lainnya terletak pada dukungan MagSafe. Fitur itu sebelumnya tidak tersedia pada iPhone 16e.

MagSafe memungkinkan pengisian daya nirkabel magnetik hingga 15W dengan adaptor minimal 20W. Generasi sebelumnya hanya mendukung 7,5W.

Untuk pengisian kabel, baterai dapat terisi hingga 50 persen dalam sekitar 30 menit. Apple mengklaim daya tahan baterai mencapai 26 jam penggunaan.

Kamera Portrait Lebih Presisi

Apple meningkatkan fitur fotografi pada iPhone 17e. Mode Portrait kini menggunakan pemrosesan gambar terbaru.

Sistem dapat mendeteksi objek secara otomatis. Pengguna juga dapat mengatur Focus dan Depth Control setelah foto diambil.

Fitur itu memberi fleksibilitas lebih dalam mengatur efek latar belakang. Hasil foto terlihat lebih natural dan detail.

Kapasitas Besar dengan Harga Kompetitif

iPhone 17e hadir dengan kapasitas penyimpanan awal 256GB. Meski kapasitas meningkat, harga tetap kompetitif.

Apple membanderol perangkat itu mulai 599 dolar AS atau sekitar Rp 10,1 juta. Harga tersebut setara dengan varian 128GB pada iPhone 16e sebelumnya.

Apple membuka masa pre-order mulai 4 Maret. Penjualan resmi dimulai pada 11 Maret 2026.

Dengan kombinasi chip terbaru, MagSafe, dan kapasitas besar, iPhone 17e menjadi opsi menarik. Perangkat itu cocok bagi pengguna yang ingin merasakan performa iPhone terbaru tanpa membayar harga flagship.