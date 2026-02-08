Bandar Lampung (Lampost.co) — Raksasa industri game asal Jepang, Square Enix, resmi mencuri perhatian dalam ajang Nintendo Direct Februari 2026. Tidak tanggung-tanggung, tiga judul besar dipastikan akan mengisi kalender rilis sepanjang tahun ini. Hal ini mempertegas pergeseran strategi perusahaan ke arah multi-platform yang lebih agresif.

Kejutan terbesar datang dari pengumuman Final Fantasy VII Rebirth yang akhirnya dipastikan merambah Nintendo Switch 2 dan ekosistem Xbox. Langkah ini dinilai sebagai upaya Square Enix menjangkau audiens yang lebih luas setelah periode eksklusivitas di konsol generasi sebelumnya berakhir.

Ekspansi Final Fantasy VII Rebirth ke Konsol Generasi Baru

Setelah sukses besar sebagai salah satu game terbaik, Final Fantasy VII Rebirth dijadwalkan meluncur untuk Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, dan Xbox PC pada 3 Juni 2026. Versi ini tidak sekadar porting biasa. Sebagai tambahan, versi Switch 2 menyertakan fitur eksklusif bernama Streamlined Progression Mode.

Fitur ini dirancang bagi pemain yang ingin fokus pada narasi dengan kemudahan akses seperti MP/HP tak terbatas dan sistem gauge pertempuran yang lebih responsif. Kabar baik lainnya bagi pemilik konsol PlayStation 5 dan PC, Square Enix akan memberlakukan pemotongan harga permanen untuk judul ini mulai 9 Februari 2026 mendatang.

Paranormasight: The Mermaid’s Curse Siap Menghantui di Bulan Februari

Bagi penggemar genre misteri dan horor, sekuel dari seri Paranormasight yang bertajuk The Mermaid’s Curse akan menjadi sajian pembuka yang rilis dalam waktu dekat, yakni pada 19 Februari 2026. Game ini akan tersedia di berbagai platform mulai dari Nintendo Switch, PC (Steam), hingga perangkat mobile iOS dan Android.

Mengambil latar era Showa yang kental dengan atmosfer okultisme, pemain akan diajak memecahkan legenda urban di kawasan pesisir Ise-Shima. Square Enix juga memberikan insentif berupa diskon besar hingga 75 persen untuk seri pertama bagi pemain yang ingin mendalami lore sebelum sekuel ini diluncurkan.

The Adventures of Elliot: Evolusi HD-2D Team Asano

Menutup rentetan pengumuman besar, Square Enix memperkenalkan The Adventures of Elliot: The Millennium Tales yang dijadwalkan rilis pada 18 Juni 2026. Game ini dikembangkan oleh Team Asano yang dikenal lewat seri Octopath Traveler. Selain itu, game ini menjadi eksperimen pertama mereka dalam format Action-RPG dengan visual HD-2D yang memukau.

Pemain akan mengendalikan Elliot dan peri pendampingnya, Faie, melintasi empat era waktu yang berbeda. Sistem pertarungan berbasis Magicite menjadi kunci mekanik permainan. Di mana pemain bisa mengganti jenis senjata secara dinamis untuk menghadapi berbagai musuh unik di setiap zaman.

Dengan lini produk yang mencakup berbagai genre dan platform, tahun 2026 menjadi pembuktian bagi Square Enix. Hal ini penting untuk menjaga relevansi mereka di tengah kompetisi industri game global yang semakin ketat.