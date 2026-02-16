Bandar Lampung (Lampost.co) — Platform distribusi digital milik Valve, Steam, kembali memanjakan para gamer PC di seluruh dunia dengan menggelar ajang diskon tahunan bertajuk Steam Lunar New Year Sale 2026. Diskon ini bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 yang menandai masuknya tahun Shio Kuda. Ribuan judul game mendapatkan potongan harga fantastis hingga 90 persen.

Pantauan tim redaksi pada Senin, 16 Februari 2026, halaman utama Steam telah berubah menjadi nuansa merah dan emas khas ornamen Tionghoa. Selain itu, promo besar-besaran ini dijadwalkan berlangsung selama satu pekan penuh. Ini memberikan kesempatan bagi para kolektor game untuk mengisi library mereka dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Potongan Harga Fantastis untuk Judul AAA dan Indie

Dalam edisi Lunar New Year kali ini, sejumlah game blockbuster (AAA) yang dirilis sepanjang tahun 2025 mulai mendapatkan diskon signifikan. Tidak hanya game lama, beberapa judul populer yang baru berusia beberapa bulan pun ikut dipangkas harganya dalam kisaran 25 hingga 50 persen.

Sementara itu, bagi pecinta game indie, Steam menawarkan potongan harga mencapai 90 persen. Selain itu, kategori game dengan tema mitologi Asia dan pengembang asal wilayah Asia juga mendapatkan sorotan khusus melalui kurasi halaman depan. Hal ini memberikan panggung lebih luas bagi kreativitas regional.

Item Eksklusif Shio Kuda di Points Shop

Selain potongan harga, Valve juga memperbarui Steam Points Shop dengan koleksi musiman khusus Imlek 2026. Gamer dapat menukarkan poin yang didapat dari setiap pembelian dengan berbagai item kustomisasi profil, seperti:

Animated Avatar bertema Shio Kuda yang dinamis.

Bingkai profil (Avatar Frames) bernuansa kembang api.

Latar belakang profil (Mini-Profile Backgrounds) dengan pemandangan khas musim semi.

Stiker chat eksklusif yang hanya tersedia selama periode promo.

Tips Berburu Game di Steam Lunar New Year Sale 2026

Mengingat banyaknya pilihan yang tersedia, para pengguna sebaiknya untuk memanfaatkan fitur Wishlist. Dengan memasukkan game incaran ke dalam daftar keinginan, Steam akan memberikan notifikasi otomatis jika judul tersebut mendapatkan diskon maksimal.

Selain itu, perhatikan juga paket bundel (bundle) yang seringkali menawarkan harga jauh lebih murah ketimbang membeli game secara satuan. Bagi pengguna Steam Deck, Valve juga memberikan label khusus pada game-game yang telah terverifikasi berjalan optimal di perangkat genggam tersebut, memudahkan mobilitas bermain saat momen mudik atau libur Imlek.

Promo Steam Lunar New Year Sale 2026 ini harapannya menjadi angin segar bagi industri game di awal tahun. Selain itu, promo ini juga menjadi momen apresiasi bagi komunitas gamer yang terus tumbuh pesat di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.