Bandar Lampung (Lampost.co) — Panggung kompetisi MMORPG global kembali diguncang dengan berakhirnya turnamen prestisius “4 Houses: Legacy War” pada Kamis, 26 Februari 2026. Kompetisi yang mempertemukan faksi-faksi terkuat dalam semesta Cabal ini akhirnya melahirkan juara baru setelah melalui pertempuran strategis yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

Sunscale Dinobatkan Sebagai Overlord

Dominasi mutlak ditunjukkan oleh Sunscale yang berhasil mengamankan posisi puncak dan berhak menyandang gelar Overlord. Kemenangan ini diraih setelah Sunscale mampu mengungguli tiga rumah pesaing lainnya dalam fase final yang penuh dengan intrik taktis dan kekuatan tempur masif. Keberhasilan ini tidak hanya membawa pulang hadiah utama, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka dalam sejarah esport MMORPG tahun 2026.

Analisis Pertandingan: Strategi dan Loyalitas

Berbeda dengan turnamen tahun-tahun sebelumnya, 4 Houses: Legacy War 2026 memperkenalkan mekanisme poin wilayah yang lebih dinamis. Setiap “House” diwajibkan untuk mempertahankan teritorial sekaligus melakukan ekspansi ke wilayah lawan secara real-time. Sunscale tercatat memiliki tingkat efisiensi serangan tertinggi, terutama pada jam-jam krusial menjelang penutupan server kompetisi.

Kekuatan komunitas dan koordinasi antar-pemain menjadi kunci utama. Gelar Overlord yang diraih Sunscale mencerminkan betapa solidnya ekosistem pemain yang mereka bangun, mengalahkan dominasi faksi-faksi lama yang sebelumnya dijagokan oleh pengamat esport.

Menuju Cabal Fest Thailand 2026

Penutupan turnamen 4 Houses: Legacy War bukan akhir dari rangkaian acara bagi penggemar MMORPG. Ajang ini justru menjadi awal menuju agenda berikutnya. Pihak penyelenggara telah mengonfirmasi bahwa hasil Legacy War akan menjadi pembuka perayaan yang lebih besar, yaitu Cabal Fest Thailand 2026.

Acara tersebut akan digelar di Bangkok. Event ini diprediksi menjadi puncak perayaan komunitas global Cabal. Para pemenang dari berbagai region akan hadir langsung. Mereka akan menerima penghargaan di atas panggung utama. Selain seremoni, pengembang juga diperkirakan membagikan bocoran pembaruan besar (major update). Update ini disebut akan mengubah peta persaingan hingga sisa musim 2026.

Tren MMORPG di Tahun 2026

Keberhasilan turnamen ini membuktikan bahwa genre MMORPG tetap memiliki daya tarik kuat di tengah gempuran game shooter dan moba. Dengan integrasi teknologi cloud gaming yang semakin matang di tahun 2026, turnamen berskala besar seperti Legacy War kini dapat diakses dengan latensi rendah oleh pemain dari berbagai belahan dunia, menjadikannya tontonan esport yang semakin inklusif dan kompetitif.

Bagi para petualang yang ingin mengikuti jejak Sunscale, pendaftaran untuk kualifikasi musim berikutnya dikabarkan akan segera dibuka pada kuartal kedua tahun ini, membawa harapan akan munculnya kekuatan baru di panggung Legacy War mendatang.