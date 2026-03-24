Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, kebutuhan akan konektivitas super cepat 5G bukan lagi menjadi kemewahan, melainkan kebutuhan pokok bagi pelajar dan pekerja profesional di Indonesia. Karena itu permintaan tablet 5g murah pun meningkat di berbagai kota. Dengan jangkauan sinyal 5G yang kini sudah merata di kota-kota besar, pasar tablet kelas menengah pun dibanjiri perangkat mumpuni dengan harga yang semakin terjangkau.

Bagi Anda yang mencari perangkat layar lebar untuk produktivitas maupun hiburan tanpa harus bergantung pada Wi-Fi, berikut adalah rekomendasi 7 tablet 5G harga 2 jutaan terbaik per Maret 2026 yang dirangkum oleh redaksi Lampost.co.

1. Advan Tab VX Lite 5G

Sebagai jawara lokal, Advan terus mendominasi pasar entry-level dengan menghadirkan Tab VX Lite 5G. Tablet ini dibekali layar 10,4 inci resolusi 2K yang sangat tajam untuk menonton streaming. Menggunakan chipset Unisoc T760 yang sudah mendukung jaringan 5G, perangkat ini dibanderol pada kisaran Rp2.499.000 dengan konfigurasi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB.

2. Samsung Galaxy Tab A11 5G

Samsung memperbarui lini seri A mereka di awal 2026 dengan meluncurkan Galaxy Tab A11 5G. Keunggulan utamanya terletak pada ekosistem Samsung yang matang dan jaminan update software jangka panjang. Layar 9 inci dengan refresh rate 90Hz membuatnya sangat nyaman untuk multitasking ringan. Di marketplace, tablet ini bisa dapat dengan harga mulai dari Rp2.899.000.

3. Redmi Pad 2 5G

Xiaomi melalui brand Redmi kembali menggebrak pasar dengan Redmi Pad 2 varian 5G. Tablet ini mengusung baterai jumbo 8.000 mAh dengan klaim mampu bertahan hingga dua hari penggunaan normal. Dengan chipset Snapdragon 4s Gen 2 yang efisien, harga promo Redmi Pad 2 5G pada Maret 2026 sebesar Rp2.750.000.

4. Lenovo Tab M11 5G (Edisi 2026)

Lenovo menghadirkan penyegaran pada seri M11 dengan menyertakan dukungan SIM Card 5G. Nilai tambah dari tablet ini adalah paket penjualannya yang sering kali sudah termasuk stylus pen (Lenovo Tab Pen Plus). Dengan harga Rp2.900.000, tablet ini menjadi pilihan favorit bagi mahasiswa untuk mencatat materi kuliah secara digital.

5. Huawei MatePad SE 11 5G

Meski tanpa Google Mobile Services, Huawei MatePad SE 11 tetap menjadi pilihan kuat karena kualitas build-nya yang sangat kokoh dengan bodi metal. Harmoni OS 5.0 yang tersemat menawarkan fitur PC-Level Productivity yang memudahkan pengeditan dokumen. Harga di pasaran untuk Varian 5G perangkat ini sekitar Rp2.650.000.

6. Realme Pad 2 5G

Realme Pad 2 tetap relevan di tahun 2026 berkat desainnya yang slim dan modis. Layar 11,5 inci dengan bezel tipis memberikan pengalaman visual yang imersif. Untuk varian 5G dengan RAM 6GB, kini harganya sudah turun ke angka Rp2.800.000, menjadikannya salah satu tablet dengan layar terluas di kelas harga 2 jutaan.

7. Itel VistaTab 30 5G

Itel menjadi “kuda hitam” di pasar tablet 2026 dengan seri VistaTab 30 5G. Menargetkan segmen pelajar, Itel menawarkan spesifikasi yang melampaui harganya, termasuk dukungan pengisian daya cepat 33W dan dual stereo speaker. Dengan harga paling kompetitif di angka Rp2.200.000, tablet ini adalah pilihan paling ekonomis bagi yang membutuhkan jaringan 5G.

Sebelum memilih, pastikan Anda mengecek ketersediaan stok di toko resmi atau marketplace tepercaya. Mengingat tingginya permintaan menjelang musim mudik Lebaran 2026, harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung promo yang tersedia.