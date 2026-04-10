Bandar Lampung (Lampost.co) — Tablet murah kini tidak lagi sekadar perangkat “pelengkap”. Di 2026, peningkatan RAM, efisiensi chipset, hingga optimalisasi sistem mulai terasa bahkan di kelas Rp1 jutaan.

Perubahan ini membuat tablet entry-level semakin realistis untuk kebutuhan harian. Mulai dari belajar online, multitasking ringan, hingga membuka dokumen kini bisa dilakukan tanpa banyak hambatan.

Namun tetap ada catatan: performa bukan hanya soal angka spesifikasi, tapi juga stabilitas. Karena itu, memilih tablet murah harus lebih selektif. Berikut lima pilihan terbaik yang layak dipertimbangkan.

1. Advan Tab A10, Murah dan Masih Layak Dipakai

Advan Tab A10 jadi salah satu tablet paling terjangkau yang masih bisa diandalkan untuk kebutuhan dasar.

Dengan RAM 4 GB, perangkat ini cukup untuk aktivitas seperti browsing, belajar online, dan membuka beberapa aplikasi ringan. Cocok untuk pelajar atau penggunaan santai.

Memang bukan untuk performa tinggi, tapi di harga Rp1 jutaan, ini sudah sangat rasional.

2. Samsung A9, Spek Tinggi tapi Perlu Realistis

Samsung A9 sering terlihat menarik karena menawarkan spesifikasi yang cukup tinggi di atas kertas.

Namun dalam pemakaian, performanya tidak selalu konsisten, terutama saat multitasking. Ini lebih ke soal optimasi, bukan sekadar hardware.

Masih cocok untuk hiburan seperti nonton atau scrolling, tapi bukan pilihan utama untuk kerja ringan yang butuh stabilitas.

3. Xiaomi Redmi Pad SE, Stabil dan Minim Drama

Xiaomi Redmi Pad SE dikenal sebagai salah satu tablet paling “aman” di kelas harga ini.

Dengan kombinasi RAM hingga 8 GB dan sistem yang ringan, performanya stabil untuk multitasking ringan. Tablet ini juga punya layar 11 inci dan baterai besar, membuatnya nyaman untuk penggunaan harian .

Jika kamu tidak mau ribet, ini salah satu pilihan terbaik.

4. Huawei MatePad SE 11, Layar Besar Lebih Nyaman

Huawei MatePad SE 11 menawarkan pengalaman berbeda lewat layar besar yang lebih lega.

Fitur split-screen terasa lebih optimal, cocok untuk buka dokumen sambil video call atau belajar online.

Kekurangannya ada di ekosistem aplikasi yang tidak sepenuhnya menggunakan layanan Google. Tapi untuk penggunaan umum, masih bisa diakali.

5. itel VistaTab 11, Kuda Hitam Harga Terjangkau

itel VistaTab 11 jadi tambahan menarik di 2026 yang mulai dilirik karena value-nya.

Tablet ini sudah menggunakan penyimpanan UFS yang lebih cepat dibanding eMMC biasa, sehingga buka aplikasi terasa lebih responsif. RAM 4 GB dan storage lega juga jadi nilai plus di kelasnya.

Dengan harga sekitar Rp1 jutaan, ini bisa jadi alternatif bagi yang ingin performa sedikit lebih gesit tanpa harus naik budget.

Kesimpulan

Tablet murah di 2026 sudah jauh berkembang. Bahkan di harga Rp1 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan perangkat yang cukup nyaman untuk multitasking ringan.

Paling murah: Advan Tab A10

Paling stabil: Redmi Pad SE

Layar paling lega: Huawei MatePad SE 11

Value terbaik: itel VistaTab 11

Alternatif hiburan: Samsung A9

Pada akhirnya, pilihan terbaik tetap kembali ke kebutuhan. Karena di kelas ini, keseimbangan antara harga, performa, dan stabilitas jadi kunci utama.