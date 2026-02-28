Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi para pencinta JRPG di tanah air. Bandai Namco Entertainment Asia secara resmi telah merilis Tales of Berseria Remastered untuk platform PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dan PC via Steam pada akhir Februari 2026. Kehadiran versi pemutakhiran ini membawa kembali kisah epik Velvet Crowe dengan berbagai peningkatan kenyamanan bermain.

Sebagai salah satu judul paling ikonik dalam seri Tales of, Berseria dikenal dengan pendekatan cerita yang lebih gelap. Nuansanya juga jauh lebih emosional dibandingkan seri-seri sebelumnya.

Pemain akan berperan sebagai Velvet. Ia merupakan protagonis perempuan pertama dalam sejarah utama seri ini. Karakternya digerakkan oleh amarah dan hasrat balas dendam. Perjalanannya berlangsung di dunia yang terjebak di antara nalar dan emosi.

Peningkatan Kualitas Hidup (Quality of Life)

Meski secara visual tidak mengalami perombakan drastis layaknya sebuah remake, versi Remastered 2026 ini menitikberatkan pada sisi fungsionalitas dan kenyamanan pemain. Berikut adalah beberapa fitur baru yang disematkan:

Toggle Encounter: Pemain kini memiliki opsi untuk mematikan atau menyalakan musuh di area jelajah, memudahkan mereka yang ingin fokus pada eksplorasi atau cerita tanpa gangguan pertempuran.

Pemain kini memiliki opsi untuk mematikan atau menyalakan musuh di area jelajah, memudahkan mereka yang ingin fokus pada eksplorasi atau cerita tanpa gangguan pertempuran. Ikon Destinasi: Navigasi dalam peta kini jauh lebih jelas dengan adanya penanda tujuan yang presisi, mengurangi risiko tersesat di wilayah Kerajaan Midgand yang luas.

Navigasi dalam peta kini jauh lebih jelas dengan adanya penanda tujuan yang presisi, mengurangi risiko tersesat di wilayah Kerajaan Midgand yang luas. Akses Awal Grade Shop: Berbeda dengan versi orisinalnya, pemain kini dapat mengakses Grade Shop lebih awal untuk mendapatkan berbagai keuntungan permainan sejak awal perjalanan.

Berbeda dengan versi orisinalnya, pemain kini dapat mengakses Grade Shop lebih awal untuk mendapatkan berbagai keuntungan permainan sejak awal perjalanan. Bundle DLC Lengkap: Versi ini sudah menyertakan lebih dari 70 item tambahan, termasuk kostum karakter dari judul Tales klasik, perlengkapan bantuan, hingga bonus item lainnya yang sebelumnya dijual terpisah.

Harga dan Ketersediaan

Di pasar Indonesia, Tales of Berseria Remastered hadir dengan harga yang cukup kompetitif. Game ini masuk kategori rilis ulang di tahun 2026.

Berdasarkan pantauan di toko digital, edisi standar dibanderol di kisaran Rp600 ribuan. Sementara itu, Digital Deluxe Edition dijual sekitar Rp900 ribuan. Edisi ini sudah menyertakan digital artbook dan soundtrack.

Catatan

Bagi pemain baru yang belum pernah menyentuh seri Tales, Berseria Remastered menjadi gerbang masuk yang sangat ideal. Game ini menawarkan mekanik combat yang solid. Narasinya juga kuat dan emosional.

Sementara itu, bagi para veteran yang sudah menamatkan versi orisinal di PS4 atau PC, daya tarik utamanya ada pada peningkatan performa teknis. Versi remaster ini berjalan lebih stabil di resolusi 4K pada konsol generasi terbaru. Meski begitu, peningkatan grafisnya tidak tergolong revolusioner.

Kehadiran game ini juga memperkuat jajaran proyek Tales of Remastered Project. Program tersebut tengah dijalankan Bandai Namco untuk melestarikan judul-judul klasik mereka. Tujuannya agar tetap relevan di perangkat keras modern pada tahun 2026.