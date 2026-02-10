Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar tablet di awal tahun 2026 dikejutkan dengan langkah berani Tecno Indonesia. Vendor yang dikenal agresif ini resmi meluncurkan Tecno Megapad SE pada 9 Februari 2026. Perangkat ini bukan sekadar tablet layar lebar biasa, melainkan sebuah ‘asisten cerdas’ yang dirancang untuk mendemokratisasi teknologi kecerdasan buatan (AI) bagi segmen menengah ke bawah.

Jika selama ini fitur AI premium identik dengan perangkat flagship berharga belasan juta rupiah, Tecno Megapad SE mematahkan stigma tersebut. Dengan banderol di angka Rp2 jutaan, tablet ini mengincar para pelajar, mahasiswa, hingga pekerja mobile yang membutuhkan efisiensi tinggi tanpa harus merogoh kocek dalam.

Tombol AI Fisik: Revolusi Produktivitas dalam Satu Sentuhan

Salah satu keunikan yang tidak ditemukan pada kompetitor di kelasnya adalah hadirnya AI Quick Button. Tombol fisik yang terletak di sisi bodi ini memberikan akses instan ke Ella Voice Assistant. Pengguna bisa melakukan banyak hal dalam sekejap, mulai dari ekstraksi teks dari gambar, menerjemahkan dokumen secara real-time, hingga fitur AI Writing yang mampu melakukan proofreading dan menyempurnakan gaya bahasa dokumen kerja.

Bagi pelajar, fitur Picture-to-Answer menjadi penyelamat saat mengerjakan tugas yang sulit. Cukup arahkan kamera ke materi pelajaran, dan AI akan memberikan penjelasan mendalam serta referensi tambahan. Ini menjadikan Tecno Megapad SE sebagai perangkat belajar yang lebih interaktif di tahun 2026.

Layar Imersif dan Desain Logam Premium

Secara visual, Tecno Megapad SE tampil elegan dengan bodi material metal yang hanya setebal 7 mm. Layar 11 inci beresolusi Full HD Plus (1920 x 1200) yang diusungnya sudah mendukung refresh rate 90Hz, memastikan transisi menu dan scrolling media sosial terasa sangat halus.

Keamanan mata pengguna juga menjadi prioritas. Layar ini telah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland Low Blue Light, yang secara signifikan mengurangi emisi cahaya biru. Fitur ini sangat krusial bagi mahasiswa atau pekerja yang sering menatap layar dalam durasi lama di malam hari.

Performa Snapdragon dan Baterai Raksasa

Di balik desainnya yang ramping, tertanam chipset Qualcomm Snapdragon 685 (6nm) yang dikenal efisien namun bertenaga untuk multitasking. Tecno membekali tablet ini dengan RAM 4GB yang bisa diekspansi hingga 8GB melalui fitur Memory Fusion, serta penyimpanan internal 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD hingga 1TB.

Untuk menunjang mobilitas, tersedia baterai berkapasitas 8.000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 15 jam untuk pemutaran video non-stop. Pengisian dayanya didukung teknologi 18W Fast Charging melalui port USB-C.

Konektivitas Seluler yang Fleksibel

Berbeda dengan banyak tablet murah yang hanya mengandalkan Wi-Fi, Tecno Megapad SE sudah mendukung slot kartu SIM 4G LTE. Hal ini memungkinkan pengguna tetap produktif di mana saja, baik saat sedang di perjalanan, di kafe, maupun di area yang minim akses Wi-Fi gratis.

Untuk urusan dokumentasi dan video conference, tersedia kamera belakang 13MP dengan LED Flash dan kamera depan 8MP yang diposisikan secara landscape, sangat ideal untuk kebutuhan meeting online atau kelas daring.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

Tecno Megapad SE hadir dalam dua pilihan warna modern, yakni Ice Blue dan Moondust Grey. Di pasar Indonesia, Tecno membanderol tablet ini dengan harga resmi Rp2.399.000. Paket penjualannya pun tergolong lengkap, karena pembeli sudah langsung mendapatkan bonus standing case dan kartu perdana khusus dengan kuota melimpah.

Dengan kombinasi fitur AI terintegrasi, konektivitas seluler, dan desain premium, Tecno Megapad SE siap menjadi standar baru bagi tablet produktivitas terjangkau di tahun 2026.