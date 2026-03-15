Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri gaming tanah air kembali dihebohkan dengan kabar terbaru dari NVIDIA Indonesia mengenai integrasi teknologi grafis mutakhir DLSS 4.5 pada game horor kooperatif mendatang, The Mound: Omen of Cthulhu. Pengumuman ini menandai babak baru dalam kualitas visual game berbasis AI di tahun 2026.

Integrasi Teknologi NVIDIA DLSS 4.5 Melalui unggahan terbaru di media sosial resminya, NVIDIA GeForce Indonesia memastikan bahwa The Mound: Omen of Cthulhu akan menjadi salah satu judul utama yang memanfaatkan keunggulan DLSS 4.5. Teknologi ini memungkinkan pemain dengan kartu grafis seri RTX 50 terbaru untuk menikmati fitur 6X Multi Frame Generation. Fitur ini diklaim mampu meningkatkan frame rate secara drastis tanpa mengorbankan kualitas gambar, memberikan pengalaman yang jauh lebih mulus bahkan pada resolusi 4K dengan pengaturan ray tracing maksimal. Dynamic Multi Frame Generation pada versi 4.5 ini juga memungkinkan penyesuaian otomatis secara real-time untuk menjaga stabilitas performa saat adegan aksi yang intens.

Gameplay dan Atmosfer Lovecraftian The Mound: Omen of Cthulhu, yang dikembangkan oleh ACE Team dan diterbitkan oleh Nacon, dijadwalkan meluncur pada 15 Juli 2026. Game ini mengambil inspirasi langsung dari karya horor kosmik H.P. Lovecraft. Pemain akan berperan sebagai tim penjelajah di era Conquistador abad ke-16 yang terjebak di dalam hutan terkutuk. Keunikan utama dari game ini terletak pada sistem Sanity (kewarasan). Dengan bantuan visual yang tajam berkat DLSS 4.5, elemen halusinasi akan tampak sangat nyata. Pemain akan mengalami distorsi realitas di mana rekan tim bisa terlihat seperti monster, atau lingkungan sekitar berubah secara mengerikan tanpa peringatan.