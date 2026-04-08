Bandar Lampung (Lampost.co) — Ada satu hal yang dulu terasa mustahil dalam dunia game: melihat diri sendiri benar-benar hadir di dalam permainan.

Bukan sekadar membuat karakter mirip, tapi benar-benar menjadi bagian dari dunia virtual itu sendiri.

Kini, Sony Interactive Entertainment mencoba mewujudkan hal tersebut lewat program terbaru bernama The Playerbase—sebuah inisiatif yang mengajak pemain masuk langsung ke dalam ekosistem game sebagai karakter digital.

Dari Pemain Jadi Bagian dari Game

Program ini bukan sekadar event komunitas biasa.

Lewat The Playerbase, pemain berkesempatan untuk diubah menjadi model 3D realistis yang nantinya akan muncul di game PlayStation. Inisiatif ini dibuka untuk berbagai wilayah di dunia, mulai dari Amerika, Eropa, Asia, hingga Australia.

Tujuannya sederhana tapi ambisius:

mendekatkan hubungan antara pemain dan dunia game yang mereka cintai.

Seleksi Bukan Cuma Soal Skill

Menariknya, proses seleksi tidak berfokus pada kemampuan bermain.

Calon peserta harus mendaftar melalui platform resmi PlayStation dan menceritakan pengalaman pribadi mereka—tentang bagaimana game memengaruhi hidup mereka, serta apa yang membuat mereka berbeda dari pemain lain.

Dari sana, tim kurasi akan memilih cerita-cerita paling menarik untuk lanjut ke tahap wawancara.

Peserta terpilih nantinya akan mendapatkan kesempatan langka:

datang langsung ke studio visual di Los Angeles—dengan seluruh biaya perjalanan ditanggung.

Teknologi yang Dipakai Bukan Main-Main

Di tahap inilah proses berubah menjadi sangat teknis.

Sony menggunakan kombinasi teknologi canggih seperti:

Fotogrametri

Pemindaian 3D multi-kamera

Motion capture

Puluhan kamera akan menangkap detail tubuh dari berbagai sudut secara bersamaan. Hasilnya bukan sekadar model biasa, tapi representasi digital dengan tingkat akurasi tinggi—mulai dari tekstur kulit hingga ekspresi wajah.

Dengan teknologi ini, batas antara dunia nyata dan virtual menjadi semakin tipis.

Debut Pertama di Gran Turismo 7

Implementasi awal The Playerbase akan hadir di Gran Turismo 7.

Namun bukan hanya sekadar muncul sebagai karakter. Peserta terpilih juga akan:

Muncul sebagai bagian dari elemen visual dalam game

Berkontribusi dalam desain livery kendaraan

Memiliki konten eksklusif di dalam menu game

Ini menjadikan pengalaman tersebut bukan hanya simbolis, tapi benar-benar terintegrasi dalam gameplay.

Potensi Masa Depan yang Lebih Besar

Meski dimulai dari satu game, rencana ke depan terlihat jauh lebih luas.

Sony Interactive Entertainment membuka peluang agar konsep ini diterapkan di berbagai judul lain dari PlayStation Studios.

Ke depannya, pemain bisa muncul sebagai:

Karakter latar (NPC)

Bagian dari kerumunan dinamis

Bahkan cameo tersembunyi dalam game

Hal ini membuka kemungkinan baru dalam cara sebuah game dibangun—dengan melibatkan komunitas secara langsung.

Lebih dari Sekadar Program

The Playerbase bukan hanya tentang teknologi atau promosi.

Ini adalah perubahan cara pandang:

bahwa pemain bukan lagi sekadar penonton atau pengguna, tapi bisa menjadi bagian dari cerita itu sendiri.

Dan jika tren ini terus berkembang, bukan tidak mungkin di masa depan, dunia game akan terasa semakin personal—karena di dalamnya, ada wajah-wajah nyata dari para pemainnya.