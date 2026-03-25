Bandar Lampung (Lampost.co) – Industri gim Tanah Air kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional. Kolaborasi antara StarBullet Studio dan GameChanger Studio secara resmi mengumumkan tanggal perilisan visual novel terbaru mereka, The Spirit Weaver. Gim bertema kartu Tarot ini dijadwalkan meluncur di platform Steam pada 1 April 2026 mendatang.

Keputusan penetapan tanggal rilis ini menyusul kesuksesan besar versi demo pada ajang Steam Next Fest yang berlangsung pada Februari 2026 lalu. Dalam ajang tersebut, The Spirit Weaver berhasil menarik minat lebih dari 1.000 pemain yang memberikan respons positif terhadap mekanisme permainan dan kualitas visualnya.

Proyek ini sebenarnya bukan nama baru bagi para pencinta gim lokal. The Spirit Weaver pertama kali diperkenalkan ke publik dalam ajang Hari Game Indonesia (HARGAI) 2025. Sejak saat itu, gim ini terus mencuri perhatian melalui gaya visual yang unik serta narasi emosional yang mendalam.

Dari Tugas Kuliah Menembus Industri Profesional

Salah satu fakta paling menarik dari The Spirit Weaver adalah latar belakang pembuatannya. Gim ini berawal dari ruang kelas di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2024. Awalnya, proyek ini hanyalah tugas mata kuliah desain gim yang kemudian GameChanger Studio melirik untuk pengembangan dan penerbitan secara profesional.

Dosen Game Design ITB, Intan R. Mutiaz, menyatakan rasa bangganya atas pencapaian para mahasiswa tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini adalah bukti sinergi nyata antara dunia pendidikan dan sektor industri.

“Momen ini merupakan puncak sinergi yang kuat antara kampus dan industri. Saya sangat bangga sebagai dosen Game Design karena kreasi mahasiswa kami tidak hanya berhenti di ruang kelas. Karya mereka telah berkembang menjadi karya nyata yang relevan berkat dukungan industri,” ujar Intan dalam keterangan resminya, Rabu, 25 Maret 2026.

Eksplorasi Alam Roh Melalui Kartu Tarot

Dalam gim ini, pemain akan memerankan karakter bernama Alora, seorang pembaca Tarot yang memiliki tugas mulia membimbing jiwa-jiwa terhilang di alam mistis. Pemain tidak hanya harus mahir membaca kartu, tetapi juga harus berhadapan dengan ancaman supranatural yang terkenal sebagai The Entropy.

Mekanik utama permainan ini melibatkan interpretasi kartu Tarot untuk menentukan nasib karakter yang ada sepanjang perjalanan. Kezia Lawrence, Game Designer di StarBullet Studio, menjelaskan bahwa gim ini membawa pesan mendalam mengenai kesehatan mental.

“Kami ingin memperkenalkan bagaimana Tarot dapat digunakan sebagai medium refleksi diri dan penyembuhan. Sebagai pengembang pemula, kami sangat berterima kasih atas masukan pemain. Kami berharap kisah dalam gim ini dapat beresonansi dengan lebih banyak orang melalui perilisan penuh nanti,” ungkap Kezia.

Fitur Unggulan The Spirit Weaver

Sebagai gim yang mengedepankan kekuatan narasi, The Spirit Weaver menawarkan beberapa fitur utama yang menjanjikan pengalaman mendalam bagi pemainnya:

1. Narasi Emosional

Mengeksplorasi tema-tema manusiawi seperti duka, proses pemulihan, dan pertumbuhan pribadi.

2. Gameplay Berbasis Empati

Setiap keputusan pemain dalam menginterpretasikan kondisi emosional karakter akan menentukan jalannya cerita.

3. Berbagai Akhir Cerita (Multiple Endings)

Pilihan yang pemain ambil akan memberikan dampak signifikan terhadap akhir perjalanan Alora di alam roh.

Gim ini akan terbit secara global oleh GameChanger Studio bersama CC Games dan BEEP. Kehadiran The Spirit Weaver di platform Steam pada April mendatang harapannya menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara talenta akademik dan industri gim nasional di tahun 2026.