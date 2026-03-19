Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi para penggemar kereta api dan kolektor nostalgia. Dovetail Games, pengembang di balik seri populer Train Sim World, secara resmi telah meluncurkan judul terbaru mereka, Thomas & Friends: Wonders of Sodor, pada 17 Maret 2026. Game ini kini tersedia untuk platform PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, dan PC melalui Steam serta Epic Games Store.

Dikembangkan melalui kolaborasi dengan Mattel, Wonders of Sodor menawarkan pengalaman simulasi naratif yang belum pernah ada sebelumnya dalam waralaba Thomas & Friends. Menggunakan kecanggihan Unreal Engine dan teknologi Simugraph, game ini menghadirkan Pulau Sodor dengan detail visual yang memukau dan mekanik kereta api yang realistis namun tetap aksesibel bagi pemain muda.

Petualangan Ikonik di Pulau Sodor

Pemain akan memasuki kabin masinis dan mengendalikan kereta legendaris seperti Thomas, Percy, Gordon, Emily, hingga Diesel. Game ini menghadirkan delapan petualangan unik. Cerita-cerita tersebut mengangkat kisah klasik dan juga narasi baru. Pengembang menghadirkan kisah yang belum pernah muncul sebelumnya.

Suara legendaris Mark Moraghan mengisi seluruh narasi dalam game ini. Ia memberikan sentuhan autentik yang mengingatkan pada serial televisinya.

Pengembang merekonstruksi lokasi ikonik seperti Tidmouth Sheds, Stasiun Knapford, dan Harbour Knapford secara mendetail. Pemain tidak hanya mengikuti jalur kereta. Pemain juga bisa menggunakan mode Free Roam. Mode ini memungkinkan mereka menjelajahi pulau secara bebas. Pemain dapat mencari berbagai barang koleksi. Mereka juga bisa menghadapi tantangan tersembunyi seperti Truck Challenge.

Detail Harga dan Edisi Spesial

Berdasarkan pantauan pasar digital pada 19 Maret 2026, penjual menawarkan game ini dengan harga standar sekitar 39,99 dolar AS atau setara Rp630 ribuan. Penggemar berat juga bisa memilih Deluxe Edition. Versi ini dijual seharga 49,99 dolar AS. Edisi tersebut menghadirkan karakter tambahan James serta empat petualangan ekstra.

Pemain konsol dan PC sudah bisa menikmati game ini sejak dua hari lalu. Namun, pengguna Nintendo Switch masih harus bersabar. Dovetail Games mengonfirmasi rencana perilisan versi Switch pada akhir 2026. Mereka ingin memastikan performa game tetap optimal di perangkat genggam tersebut.

Tanggapan Kritikus

Sejak peluncurannya, Thomas & Friends: Wonders of Sodor mendapat respons positif. Komunitas gaming menyambutnya dengan baik. Di platform Steam, game ini meraih predikat Very Positive. Banyak pemain memuji kualitas visualnya. Unsur nostalgia juga terasa kuat.

Beberapa kritikus memberikan catatan. Mereka menilai tingkat kerumitan simulator cukup tinggi. Hal ini dianggap kurang ramah untuk anak-anak. Namun, para pecinta kereta api atau railfans punya pandangan berbeda. Mereka justru memuji kedalaman mekanik dalam game ini. Pengembang Dovetail Games dinilai berhasil menghadirkan detail yang realistis.

Kehadiran game ini di tahun 2026 menjadi bukti penting. Merek Thomas & Friends tetap kuat lintas generasi. Dukungan teknologi game modern membuatnya semakin relevan. Cerita anak-anak kini berubah menjadi pengalaman interaktif yang imersif.