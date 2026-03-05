Bandar Lampung (Lampost.co) — Hanya berselang enam bulan sejak perilisan Troublemaker 2: Beyond Dream pada September 2025 lalu. Kini, perhatian para gamer telah beralih ke masa depan franchise buatan Gamecom Team ini. Proyek yang kerap disebut para penggemar sebagai Troublemaker 3 kini menjadi perbincangan hangat di komunitas J-Akun (Jayakarta-Yakuza). Hal ini terjadi menyusul konfirmasi dari pihak pengembang mengenai arah baru studio tersebut di tahun 2026.

Kesuksesan Troublemaker 2 yang berhasil memperluas peta permainan ke wilayah Jayakarta Selatan telah membuktikan kemampuan studio indie asal Jakarta ini. Mereka mampu mengelola sistem open-world yang kompleks. Kini, ekspektasi untuk sekuel berikutnya atau seri ketiga semakin memuncak. Apalagi, beberapa bocoran terbaru mulai muncul ke permukaan.

Konfirmasi Pengembang: Proyek Berikutnya Sudah dalam Pengerjaan

Dalam sebuah wawancara industri di awal tahun 2026, CEO Gamecom Team, Nanda, mengonfirmasi bahwa timnya tidak sedang beristirahat. Setelah patch besar terakhir untuk Beyond Dream dirilis pada Januari 2026, sebagian besar sumber daya studio kini telah dialihkan untuk “Next Big Project” mereka. Meski belum secara eksplisit menggunakan judul Troublemaker 3, Nanda menekankan beberapa poin krusial:

Genre Action-Comedy Tetap Jadi Core: Gamecom Team akan tetap setia pada genre action-comedy beat-‘em-up yang terinspirasi dari seri Yakuza (Like a Dragon), namun dengan kearifan lokal yang lebih kental.

Ekspansi Tim: Studio telah berkembang menjadi tim berisi 18 orang profesional, meningkat hampir dua kali lipat dari saat pengembangan seri pertama.

Fokus Pasar Global: Setelah mendominasi pasar lokal, proyek berikutnya dirancang untuk benar-benar menembus pasar internasional dengan kualitas visual yang ditingkatkan.

Rumor Setting dan Karakter: Kembali ke Sekolah atau Dunia Kerja?

Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan di forum-forum game adalah latar waktu untuk Troublemaker 3. Jika seri pertama berfokus pada kehidupan SMK dan seri kedua menjelajahi masa muda di South Jayakarta dengan band Beyond Dream. Kini, para fans berspekulasi bahwa seri ketiga mungkin akan membawa pemain ke dalam konflik yang lebih dewasa. Misalnya seperti perang antar geng di tingkat korporat atau organisasi bawah tanah yang lebih luas.

Muncul pula rumor bahwa karakter Budi dan Jordan mungkin tidak lagi menjadi protagonis tunggal. Sistem “Dual-Protagonist” yang sukses di seri kedua diprediksi akan kembali hadir. Namun, mekanik yang lebih dinamis akan memungkinkan pemain beralih karakter secara instan di tengah pertarungan open-world.

Teknologi yang Digunakan: Menuju Generasi Terbaru

Untuk tahun 2026, Gamecom Team dikabarkan tengah mengeksplorasi penggunaan Unreal Engine 5.2 untuk proyek terbarunya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa game Indonesia berikutnya dapat bersaing secara grafis dengan judul-judul JRPG besar lainnya di Steam, Xbox, dan PlayStation 5 Pro.

Analis game memprediksi bahwa pengumuman resmi atau teaser perdana mengenai Troublemaker 3 (atau proyek penggantinya) kemungkinan besar akan dilakukan pada ajang Gamescom 2026 di Cologne atau melalui event IGDX (Indonesia Game Developer Exchange) 2026 mendatang.

Kesimpulan bagi Para Penggemar

Bagi Anda yang baru saja menamatkan petualangan Jordan dan Budi di Troublemaker 2: Beyond Dream, kabar mengenai pengerjaan proyek baru ini tentu sangat menggembirakan. Meskipun tanggal rilis pastinya belum bisa diprediksi sebelum tahun 2027. Namun, semangat Gamecom Team untuk terus membawa nama Indonesia ke panggung global patut kita apresiasi.