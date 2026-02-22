Palembang (Lampost.co) – Ramadan selalu menghadirkan rindu kampung halaman. Tradisi mudik bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi momen mempererat keluarga. Telkomsel tahun ini kembali mengajak pelanggan berbagi kebahagiaan lewat program Donasi Mudik Hepi 2026.

Pelanggan dapat menukar Telkomsel Poin dan IndiHome Poin menjadi donasi tiket mudik. Telkomsel menggandeng KitaBisa untuk menyalurkan bantuan secara transparan dan tepat sasaran. Dana yang terkumpul akan membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan tiket transportasi darat dan laut.

Cara Tukar Telkomsel Poin untuk Donasi Mudik Hepi 2026

Telkomsel merancang mekanisme donasi yang praktis dan cepat. Pelanggan cukup membuka aplikasi MyTelkomsel. Setelah itu, pelanggan memilih menu Donasi dan klik program Donasi Mudik Hepi 2026.

Pelanggan bisa mulai berdonasi dengan minimal 500 poin. Nilai tersebut setara dengan Rp5.000. Proses penukaran berlangsung sepenuhnya digital sehingga aman dan efisien.

Program itu terbuka untuk pelanggan Kartu Halo, SIMPATI, dan IndiHome. Periode donasi berlangsung mulai 18 Februari hingga 10 Maret 2026. Telkomsel berharap partisipasi kecil dapat menghadirkan dampak besar.

General Manager Mobile Consumer Business Region Sumbagsel, Purnama Adhiputra, menegaskan komitmen perusahaan dalam program itu. Ia menyampaikan setiap poin memiliki arti bagi sesama.

“Kami ingin pelanggan merasakan poin yang mereka miliki bisa membawa perubahan. Donasi Mudik Hepi 2026 kami hadirkan agar lebih banyak masyarakat bisa pulang dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Pihaknya juga memperkuat perannya sebagai perusahaan telekomunikasi yang peduli sosial. Perusahaan tidak hanya menyediakan layanan konektivitas, tetapi juga menghadirkan solusi kemanusiaan.

Kerja sama dengan KitaBisa memperkuat transparansi penggalangan dana. Platform crowdfunding tersebut menyalurkan berbagai bantuan sosial di Indonesia. Kolaborasi itu memastikan setiap poin yang pelanggan tukar memberikan manfaat nyata.

Pihaknya mengajak pelanggan menjadikan Ramadan sebagai momentum berbagi. Mudik bukan hanya tentang perjalanan pribadi, tetapi juga tentang kebersamaan nasional.

Selain program donasi, ada juga berbagai promo Ramadan melalui aplikasi MyTelkomsel. Pelanggan bisa memantau informasi lengkap melalui kanal resmi perusahaan.