Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar mengenai pergeseran meta besar-besaran di PUBG Mobile versi 4.2 bukan sekadar rumor media sosial. Berdasarkan catatan rilis resmi (patch notes) untuk pembaruan Januari 2026 bertajuk Primewood Genesis, pengembang Level Infinite secara resmi memberikan peningkatan kekuatan (buff) pada deretan senjata berpeluru 7.62mm, yang secara langsung mengancam dominasi panjang M416 di medan tempur.

Pembaruan versi 4.2 yang meluncur global pada 7 Januari 2026 ini membawa angin segar sekaligus tantangan baru bagi para pemain. Fokus utama dalam penyeimbangan senjata kali ini adalah peningkatan damage output untuk hampir semua senapan serbu (Assault Rifle) keluarga 7.62mm. Beberapa perubahan statistik yang paling mencolok meliputi: AKM: Base damage meningkat dari 48 menjadi 50.

Meningkat dari 45 menjadi 47 poin damage. Groza & Mk47 Mutant: Juga mendapatkan penyesuaian damage yang membuat efektivitasnya di jarak menengah semakin mematikan.

M416 Masih Stabil, Tapi Kalah Power? Pertanyaan besar yang muncul di kalangan komunitas adalah nasib M416. Secara statistik, M416 tidak mendapatkan pengurangan kekuatan (nerf) langsung. Namun, dengan meningkatnya damage senjata 7.62mm, nilai Time-to-Kill (TTK) senjata-senjata “peluru cokelat” kini jauh lebih unggul. Para analis game mencatat bahwa di tahun 2026 ini, pemain pro mulai beralih menggunakan kombinasi AKM atau M762 untuk pertempuran jarak dekat hingga menengah (0-50 meter) karena kemampuan mereka untuk menjatuhkan lawan hanya dengan 3-4 tembakan ke area badan. M416 kini lebih diposisikan sebagai senjata pendukung untuk spray jarak jauh (tap-fire) berkat recoil-nya yang tetap paling stabil di kelasnya.

Fitur Baru: Co-op Climbing dan Primewood Genesis Selain urusan senjata, versi 4.2 memperkenalkan mekanisme Co-op Climbing. Fitur ini memungkinkan dua pemain untuk saling bantu memanjat tembok atau bangunan yang sebelumnya tidak bisa dijangkau. Inovasi ini diprediksi akan mengubah cara tim melakukan rotasi dan memilih posisi sniping di peta-peta klasik seperti Erangel dan Sanhok. Mode bertema Primewood Genesis juga mengubah visual beberapa lokasi ikonik seperti Pochinki dan Hospital dengan tanaman mistis yang bisa berinteraksi dengan pemain. Pemain dapat menghancurkan tanaman tertentu untuk mendapatkan suplai tingkat tinggi, menjadikannya zona panas (hot-drop) baru yang sangat kompetitif.