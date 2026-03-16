Bandar Lampung (Lampost.co) — Tahun 2026 menjadi periode yang cukup menyesakkan bagi para perakit PC di seluruh dunia. Fenomena “RAMapocalypse” akibat lonjakan permintaan chip memori untuk infrastruktur AI telah membuat harga RAM DDR5 melambung hingga 180 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah kondisi pasar yang tidak menentu ini, produsen memori V-Color menghadirkan solusi unik sekaligus kontroversial: paket RAM 1+1 Value Pack.

Konsep yang ditawarkan cukup sederhana namun cerdas secara visual. Dalam satu paket penjualan, konsumen akan mendapatkan satu keping RAM DDR5 asli dan satu keping RAM dummy atau filler. Secara fisik, keduanya terlihat identik, lengkap dengan pencahayaan RGB yang dapat disinkronisasi. Dengan begitu, saat terpasang di motherboard, PC Anda akan terlihat seolah menggunakan konfigurasi dual-channel yang penuh dan estetik.

Mengapa RAM Dummy Menjadi Relevan di 2026?

Berdasarkan data pasar Maret 2026, harga satu modul RAM DDR5 16GB berkualitas tinggi kini sudah menyentuh kisaran Rp3,7 juta hingga Rp4,3 juta. Angka ini naik drastis karena produsen DRAM lebih memprioritaskan pasokan untuk server AI yang memberikan margin keuntungan lebih besar.

V-Color menangkap peluang ini dengan merilis dua seri utama. Seri pertama adalah Manta Sky dengan kapasitas 16GB tunggal. Selanjutnya, Manta XFinity dengan kapasitas 24GB tunggal juga dirilis. Keduanya mengusung kecepatan tinggi DDR5-6400 yang dioptimalkan untuk platform AMD terbaru.

Performa vs Estetika: Dilema Single Channel

Secara teknis, penggunaan satu RAM asli berarti sistem berjalan pada mode single-channel. Dalam skenario normal, ini akan memangkas bandwidth memori dan menurunkan performa gaming secara signifikan. Namun, V-Color mengklaim produk ini tetap mumpuni. Hal tersebut berlaku terutama jika dipasangkan dengan prosesor generasi terbaru seperti AMD Ryzen 7 9800X3D atau Ryzen 7 9850X3D.

Rahasianya terletak pada teknologi 3D V-Cache milik AMD. Dengan cache L3 yang sangat besar (mencapai 96MB), ketergantungan prosesor terhadap lalu lintas data memori utama dapat dikurangi. Selain itu, laporan teknis terbaru menunjukkan bahwa penurunan performa dari dual-channel ke single-channel pada chip X3D hanya berkisar antara 1 hingga 2 persen di banyak judul game AAA tahun 2026.

Target Pasar dan Ketersediaan

Paket 1+1 ini ditujukan bagi builders yang ingin membangun PC DDR5 dengan anggaran terbatas. Namun, mereka juga ingin tetap menonjolkan visual “full-slot” RGB yang simetris. V-Color juga memberikan opsi upgrade fleksibel. Di mana pengguna bisa menambah satu paket lagi di masa depan untuk mencapai konfigurasi 2+2 (2 RAM asli + 2 dummy) agar visual slot RAM di motherboard tetap penuh.

Meskipun harga resmi untuk pasar Indonesia belum diumumkan, produk ini dipastikan akan segera tersedia melalui jalur distribusi global. Bagi Anda yang lebih mementingkan tampilan PC di meja kerja tanpa harus menguras tabungan untuk membeli dua keping RAM asli yang harganya tengah “menggila”, solusi dari V-Color ini layak dipertimbangkan.

Kesimpulannya, di era krisis memori 2026, strategi “fake it until you make it” dalam membangun PC bukan lagi sekadar tren. Namun, sekarang hal itu merupakan kebutuhan ekonomi yang masuk akal bagi sebagian besar konsumen.