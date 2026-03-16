SAN FRANCISCO (Lampost.co) – Kejutan besar datang dari panggung Game Developers Conference (GDC) 2026. Valve secara resmi mengumumkan pedoman baru bagi para pengembang game melalui label Steam Machine Verified. Langkah ini menjadi sinyal paling konkret bahwa Valve tengah bersiap meluncurkan perangkat keras terbaru mereka yang digadang-gadang akan menjadi pesaing berat konsol tradisional di tahun ini.

Standar Performa Minimum: 1080p 30FPS Dalam presentasinya, Valve menegaskan bahwa setiap game yang ingin mendapatkan label Verified di Steam Machine wajib memenuhi standar performa yang stabil. Syarat utamanya adalah game harus mampu berjalan secara konsisten pada resolusi 1080p dengan frame rate minimal 30FPS. Meskipun spesifikasi hardware Steam Machine disebut-sebut memiliki kekuatan enam kali lipat dibandingkan Steam Deck, Valve sengaja mematok ambang batas performa yang realistis. Hal ini bertujuan agar ekosistem game yang tersedia saat peluncuran nanti sudah sangat matang dan luas.

Sinergi dengan Steam Deck Kabar paling menggembirakan bagi para pengembang dan pemain adalah sistem integrasi yang mulus. Valve mengonfirmasi bahwa seluruh judul game yang sudah menyandang status Verified di Steam Deck akan secara otomatis mendapatkan label Steam Machine Verified. Kebijakan ini memastikan ribuan library game populer sudah siap dimainkan di perangkat baru tersebut tanpa perlu pengujian ulang dari pihak pengembang.

Wajib Dukungan Kontroler Penuh Selaras dengan ambisi Valve untuk menguasai pasar gaming ruang tamu, syarat lain yang tidak bisa ditawar adalah dukungan kontroler. Game yang terverifikasi harus bisa dioperasikan sepenuhnya menggunakan kontroler tanpa membutuhkan bantuan keyboard atau mouse sama sekali. Ini menunjukkan fokus Valve pada kenyamanan bermain di layar besar (couch gaming) layaknya konsol PlayStation atau Xbox.