Bandar Lampung (Lampost.co) — Perubahan besar tengah disiapkan oleh Riot Games untuk ekosistem esports VALORANT. Mulai 2027, format VALORANT Champions Tour (VCT) akan mengalami transformasi menyeluruh—dari sistem liga menjadi format turnamen terbuka yang lebih kompetitif dan inklusif.

Langkah ini bukan sekadar penyegaran, tetapi perubahan arah yang signifikan. Riot ingin menciptakan kompetisi dengan tensi tinggi di setiap pertandingan, sekaligus membuka peluang bagi tim mana pun untuk menembus panggung dunia.

Format Baru: Semua Tim Bisa Ikut Bertarung

Mulai musim 2027, VCT tidak lagi membatasi akses hanya untuk tim partner. Riot akan memperkenalkan sistem open qualifier, di mana tim dari berbagai level dapat ikut serta dan berjuang dari bawah.

Artinya, peluang menuju turnamen besar seperti Masters dan Champions kini tidak lagi eksklusif. Siapa pun yang tampil konsisten dan kuat di lapangan berkesempatan melaju hingga ke level tertinggi.

Sebagai pengganti format liga regional, Riot juga menghadirkan turnamen baru bernama VCT Cup—kompetisi berbasis LAN yang akan menjadi gerbang utama menuju ajang internasional.

Kompetisi Lebih Intens dan Dinamis

Dengan sistem baru ini, setiap pertandingan akan memiliki dampak langsung terhadap perjalanan tim. Tidak ada lagi “zona aman” seperti dalam liga jangka panjang.

Menurut pimpinan esports VALORANT Riot, perubahan ini dirancang agar kompetisi terasa lebih hidup, penuh tekanan, dan menarik untuk ditonton. Setiap laga menjadi krusial, bukan sekadar bagian dari rangkaian panjang musim.

Hadiah Besar dan Dukungan Global

Riot juga memperkuat fondasi ekonomi bagi tim yang berpartisipasi. Dalam skema baru ini, total hadiah tahunan diperkirakan menembus lebih dari US$6 juta.

Tak hanya itu, tim yang berhasil melaju ke turnamen global akan mendapatkan dukungan operasional, termasuk biaya perjalanan. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan tim dari berbagai negara tetap bisa bersaing tanpa hambatan finansial besar.

Selain prize pool, ekosistem VALORANT juga sebelumnya telah menghasilkan pendapatan besar dari penjualan item digital, yang sebagian dibagikan ke tim sebagai bentuk dukungan berkelanjutan.

Sistem Kemitraan Tetap Ada, Tapi Berubah

Meski membuka akses luas lewat kualifikasi terbuka, Riot tidak sepenuhnya meninggalkan model kemitraan. Sistem partner tetap dipertahankan, namun dengan pendekatan baru.

Mulai 2027, kemitraan akan berlaku dalam siklus dua tahun, dengan proses seleksi yang lebih ketat. Penilaian tidak hanya berdasarkan performa, tetapi juga stabilitas organisasi dan keterlibatan komunitas.

Tim partner nantinya akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti:

Dukungan finansial dasar setiap musim

Bonus tambahan berbasis performa

Keuntungan posisi di tahap kompetisi tertentu

Bagi hasil dari penjualan item in-game eksklusif

Jalan Terbuka untuk Tim Non-Partner

Salah satu poin paling menarik dari perubahan ini adalah peluang yang lebih jelas bagi tim non-partner. Mereka kini tidak lagi “terkunci” di luar sistem utama.

Setiap tahap kualifikasi yang berhasil dilewati akan memberikan insentif finansial. Selain itu, tim juga tetap berpeluang meraih bagian dari total hadiah besar yang disediakan.

Riot juga menjanjikan sistem pembayaran yang lebih cepat untuk membantu keberlangsungan tim selama musim berjalan.

Era Baru Esports VALORANT

Dengan lebih dari 20 turnamen yang direncanakan setiap tahun dan penyelenggaraan di berbagai kota dunia, VCT 2027 diproyeksikan menjadi salah satu ekosistem esports paling dinamis.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada tim profesional, tetapi juga komunitas secara keseluruhan. Akses yang lebih terbuka berpotensi melahirkan talenta-talenta baru dari berbagai wilayah.

Jika berjalan sesuai rencana, VCT 2027 bisa menjadi titik balik penting dalam industri esports—mengubah cara kompetisi dijalankan sekaligus memperluas peluang bagi siapa saja yang ingin bersinar di panggung global.